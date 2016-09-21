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Источник Правда.Ру

Эксперт: Разгром гумконвоя в Алеппо — американская провокация

Мир » Азия » Ближний Восток

Перемирие в Сирии было недолгим. В понедельник, когда число нарушений режима тишины со стороны боевиков превысило три сотни, боевые действия возобновились.

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 20 сентября, по данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, гуманитарный конвой в Алеппо подвергся нападению в районе Орем аль-Кубра конвой. В результате атаки погибли около 20 гражданских лиц и сотрудник миссии ООН.

Подробности нападения не раскрываются. Известно лишь, что трагедия произошла в тот момент, когда состоявший из 31 грузовика конвой ООН прибыл на место назначения и производил разгрузку гуманитарной помощи для Алеппо. По версии МФКК и КП, удару подверглись сразу 18 грузовиков.

США и их союзники возлагают прямую или косвенную ответственность на Дамаск, ООН назвала случившееся "атакой на человечество", а Минобороны РФ категорически отвергли возможность нанесения ударов по конвою со стороны сирийской армии. В свою очередь, Дамаск отрицает причастность к уничтожению конвоя.

Сообщение об уничтоженном гуманитарном конвое ООН вызвало поток негодующих заявлений мировых политиков и дипломатов. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал незамедлительно провести на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу Международной группы поддержки Сирии, сопредседателями которой должны были стать Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Мировые СМИ комментирую ситуацию, как пролог к крупномасштабной войне, возможно, мировой войне.

Есть мнение, что за всей этой шумихой просматривается попытка замять неудобные вопросы по поводу того, что офицеры ЦРУ, возможно, работают под прикрытием гуманитарных западных конвоев, в том числе под эгидой ООН и Красного Креста, и тайно снабжают боевиков "Исламского государства"* оружием.

Разобраться в ситуации Правде.Ру помог заместитель директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Сергей Ермаков.

"Зачастую благовидные предлоги используются США для проведения тайных операций, но для этого нужны доказательства. В целом гуманитарная помощь просто необходима, здесь нужен определенный компромисс. Другое дело, что нельзя переоценивать значение гумконвоев в соглашениях Лаврова и Керри. Надо акцент делать на разграничении так называемой "умеренной оппозиции" и террористов", - рассказал собеседник Правды.Ру.

"Последние события в Дейр-эз-Зоре, где были нанесены удары по сирийской армии, и удары по гумконвою в Алеппо говорят о том, что, с одной стороны Америка пытается с нами договориться, а с другой, в рамках тайных операций, пытается каким-то образом переломить ситуацию в свою сторону. Сложно говорить о том, есть ли сейчас внутри Соединенных Штатов Америки четкая единая позиция по урегулированию в Сирии. Идет межведомственная борьба, что откровенно играет на руку боевикам. Другое дело, что почти все ведомства сходятся в том, что нельзя допустить успехов России на внешнеполитической арене", - отметил эксперт.

Комментируя информацию о том, что гумконвой сопровождал минометный расчет боевиков, контролирующих район(есть видео, представленное Россией), Сергей Ермаков заявил следующее: "У США достаточно много ресурсов, чтобы провести военную помощь боевикам вне рамок гуманитарного конвоя. Но даже если исключить этот момент, то США сами не представляют, как будет обеспечена безопасность конвоев и в чьи руки будет доставлен груз и, самое главное — как дальше он будет распределяться. Вообще, это все изначально выглядело как провокация".

* Группировка "Исламское государство" запрещена в РФ.

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Темы Сирия Сергей Ермаков
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