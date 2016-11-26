Фидель Кастро умер на 91 году жизни

В возрасте 90 лет скончался лидер кубинской революции Фидель Кастро, бросивший в свое время вызов США. Об этом, со ссылкой на главу Кубы Рауля Кастро, сообщает агентство Франц Пресс. Так же о смерти Фиделя объявили по кубинскому телевидению, сообщает агентство Рейтер.

Фото: AP

"Лидер кубинской революции скончался в 22.29 сегодня вечером (06.29 субботы мск - ред)", - объявил Рауль Кастро по государственному телевидению, его слова приводит агентство Франс Пресс.

По словам кубинского лидера, младшего брата революционера Рауля Кастро, Фидель Кастро будет кремирован. "Согласно воле, выраженной товарищем Фиделем, его тело будет кремировано в ранние часы субботы", - передает агентство слова Рауля Кастро.

В своем микроблоге в Twitter сенатор Алексей Пушков написал: "Кастро был из плеяды Великих, поменявших мир. Мир будет помнить о нем".

Фидель - кубинский революционер, государственный и политический деятель родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года, в течение 30 лет, - был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силамии председателем Совета национальной обороны страны.

В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро.

Давайте вспомним десять самых ярких фраз великого команданте:

О себе

"Приговорите меня! Это не имеет значения! История меня оправдает!"

"Если бы способность выживать после покушений была олимпийской дисциплиной, я бы имел по ней золотую медаль"

О борьбе

"Пусть родина смотрит на вас с гордостью. Не бойтесь славной смерти. Умереть за родину - значит жить"

"Победа - это упорство"

"Тот, кто неспособен бороться за других, никогда не будет в состоянии бороться за самого себя"

Об идеалах

"Человечество жаждет справедливости"

"Жизнь без идей не стоит ничего. Нет большего счастья, чем бороться за них"

"Воин может погибнуть, но не его идеи"

О современном мире

"Мир сейчас вступил в очень особенный период, и еще надо посмотреть, как он из него выйдет"

"Ни одну из современных мировых проблем нельзя решить силой, нет глобальной мощи, технологической мощи, военной мощи, которая могла бы гарантировать полную безопасность"