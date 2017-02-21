На автора плана "снятия санций с России" на Украине завели уголовное дело

Уголовное дело по статье "государственная измена" завела генпрокуратура Украины на депутата Рады Андрея Артеменко, предложившего "план" снятия санкций с России. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook и опубликовал копию документа об открытии дела.

Фото: Facebook/Андрей Артеменко

В обнародованном генпрокурором документе говорится, что Артеменко, находясь за пределами Украины, "совершил государственную измену, а именно предоставил иностранному государству (Российской Федерации) помощь в проведении подрывной деятельности против Украины". Уточняется, что речь идет о призывах к передаче в долгосрочную аренду территории Крыма, которую Украина считает своей.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", украинский депутат Андрей Артеменко рассказал о плане снятия санкций с России, который он якобы лично подготовил для администрации президента США Дональда Трампа.

План предполагал "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение в стране референдума о возможности передачи Крыма в аренду России на срок 30 — 50 лет, после чего на полуострове должен пройти референдум, который определит его окончательную принадлежность. Вторым пунктом плана, по словам Артеменко, является возвращение Донбасса в состав Украины, а также амнистия всех, кто не совершал тяжкие преступления.

New York Times писала, что предложения Артеменко по нормализации отношений между Украиной и Россией и отмене антироссийских санкций были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США по вопросам национальной безопасности.

Между тем, автор нашумевшего плана о снятии санкций с России подвергся травле на Украине. Фракция Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной раде Украины исключила депутата Андрея Артеменко из своего состава.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня