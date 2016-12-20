"Окровавленная девочка" попалась на постановочных кадрах из Алеппо

Автора постановочных фотографий о "страданиях жителей сирийского Алеппо", задержали в египетском Порт-Саиде. Как сообщается на официальной странице МВД Египта в Facebook, вместе с ним была задержана и "съемочная группа", в которую входили местные жители с двумя детьми, 12 и восьми лет.

Фото: скриншот

На подозрительную компанию обратили внимание полицейские, патрулировавшие территорию, которая примыкает к гидротехническим сооружениям Суэцкого канала. Представители правопорядка сами стали свидетелями съемочного процесса, происходившего на развалинах снесенной по решению властей незаконной постройки.

Стражи порядка выяснили, что девочку нарядили в белое платье, измазанное "кровью", и дали в руки белого плюшевого медвежонка, испачканного этим же веществом. На предплечье девочки была закреплена "бинтовая повязка". Как убедились полицейские, изображала "кровь" обычная краска.

Задержанные пояснили, что собирались опубликовать сделанные снимки в социальных сетях и выдать их за съемки пострадавших жителей Алеппо.

Фотограф с санкции прокурора задержан на четыре дня в рамках предварительного расследования, остальные участники съемок отпущены под залог.

Тут стоит вспомнить историю топорного сделанного "фейка" сирийской девочки Баны из Алеппо, который появился в сентябре в англоязычном сегменте Twitter. По легенде, Бана - семилетняя девочка, проживающая в восточном Алеппо, который в настоящий момент освобождают от террористов сирийские войска при поддержке России. Ребенок отлично знает английский для своих лет, живет с родителями и двумя братьями. Некоторые сообщения Бана публикует "сама", но в основном аккаунт "вела" ее мать Фатима.

Внимание скептиков сразу привлекло количество твитов, которые публикует Бана ежедневно: их число порой доходит до 120 в день. Кроме того, маленькая сирийская девочка удивительно хорошо пишет на английском и быстро разобралась в том, как пользоваться хэштегами.

Проправительственный активист Майзам Аль Ашкар предложил маме «девочки из Алеппо» эвакуацию из города. Вот тогда он и убедился, что аккаунт Баны в социальной сети - орудие пропаганды.

На тот момент он уже договорился с сирийскими властями о возможности вывезти Бану и родственников из города в любое место страны или за ее пределы. Сириец даже уладил вопрос с уголовным преследованием отца девочки, который состоит в исламистском формировании «аль-Сафва» и являлся работником местного городского совета, находящегося под контролем исламистов.

Через две недели с Ашкаром связался представитель Баны, после чего у него началось общение с человеком, ведущим аккаунт сирийской девочки.

Практически сразу стало понятно, что его собеседник предпочитает английский язык, ни разу не ответив на арабоязычные сообщения на родном для любого сирийца языке.

Кроме того, Аль Ашкар был удивлен и тем фактом, что "мать Баны" не выучила арабский за 12 лет в школе и 4 года в университете.

Переговоры об эвакуации закончились ничем, Собеседница Ашкара отказалась от предложения под предлогом того, что он "слишком торопил события".

«Тот, кто общался со мной через этот аккаунт, точно не был напуган [постоянными бомбардировками Алеппо, о которых Бана пишет в Twitter]», - заявил Ашкар. Активист утверждает, что девочка является просто актрисой, инструментом, который используется британскими спецслужбами.

По мнению Ашкара, связь между Баной и Британией прослеживается через НКО «Белые шлемы», с которыми аккаунт Баны «тесно связан» и которые финансируются британским правительством.

Некоторые пользователи сети тоже смогли проследить связь «сирийской девочки» и Великобритании: метаданные ее профиля в соцсети позволяют утверждать, что регистрацию проводили в Соединенном Королевстве.

Организация "Белые шлемы" не в первый раз упоминается в связи с событиям в Алеппо. Она же стоит за целой серией бездоказательных обвинений в адрес российских ВКС и публикацией фальшивых новостей о событиях в Сирии. Есть основания полагать, что организация курируется британской разведкой, а финансирует ее Сорос.

Источник, знакомый в работой организации, сообщил в беседе с ТАСС, что на нужды "Белых шлемов" правительством Великобритании начиная с 2013 годы было выделено 32 млн фунтов, из которых 12,5 млн фунтов - только в 2016 году.

По данным сирийских источников, бюджет «Белых шлемов» составляет порядка 50 млн долларов в год. Кто именно их финансировал? «Предположительно, в 2013 г. «Белые шлемы» дополнительно получили 13 млн долларов из США, Великобритании, в том числе от компаний, связанных с Джорджем Соросом. Затем «белошлемники» получили от USAID порядка 16 млн долларов, потом еще один транш в размере 23 млн долларов США», - уточнил собеседник агентства.

Один из руководителей «Белых шлемов» Мосаб Обейдат участвовал в финансировании боевиков. По некоторой информации, Обейдат связан с переправкой через посредников сирийским бандформированиям порядка 2,2 млн долларов для оплаты поставок оружия и боеприпасов.

Говоря об основателе «Белых шлемов» Джеймсе ле Мезюрье, источник отметил, что, по всей вероятности, «речь идет о выпускнике Королевской военной академии в Сандхерсте, который и по сей день находится на службе Ее Величества, точнее - в британской военной разведке».

Не все, что публикуют "Белые шлемы" - чистый фейк, среди ложной информации попадаются и правдивые новости. Однако из-за потока фальшивок пропадает доверие к достоверной информации.

Напомним, неправительственная организация «Сирийская гражданская оборона» («Белые шлемы) была создана четыре года назад. Она позиционируется как гуманитарная волонтерская организация, имеющая нейтральный и беспристрастный характер. В этом году она даже была выдвинута на Нобелевскую премию мира.

Организация неоднократно подвергалась критике за распространение фальшивок. Так, еще в сентябре прошлого года «Белые шлемы» обвинялись в подделке фотографий, которыми мировую общественность пытались убедить в том, что российские ВКС бомбят жилые кварталы в Сирии. Как оказалось, фотографии были сделаны в Палестине за неделю до начала операции российских ВКС.

В сентябре этого года Минобороны России обвинило «Белые шлемы» в сотрудничестве с боевиками после того, как «Шлемы» выступили с утверждением, что по гуманитарной колонне ООН в Алеппоудар нанесли ВКС.

Постановочные съемки о сирийском Алеппо делаются постоянно. К примеру, в сентябре этого года арабский телеканал Al Jazeera показал видео, на котором якобы зафиксированы восточные районы Алеппо, пострадавшие от авианалетов российских и сирийских бомбардировщиков.

Во время "съемки" журналист телеканала проходит по помещению, представленном как отделение экстренной помощи раненым. В камеру попадают медики и жители города, якобы травмированные во время атаки самолетов ВКС России. На миг в кадре появляется улыбающееся лицо мужчины, не подозревающего, что его снимают. Быстро сориентировавшись, «пострадавший» прячет улыбку и делает «страдающее» выражение лица. Следует отметить, что «раненый» заранее был готов к съемке, картинно держась за голову и живот, но не рассчитал время своего попадания в камеру.

На прокол режиссеров постановочного видео обратили внимание сирийские зрители, смотревшие эфир телеканала. Информация о лжи катарского пропагандистского ТК Al Jazeera быстро распространилась по арабским и англоязычным сетям.