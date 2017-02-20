Трамп назвал штаб-квартиру НАТО "крысиной дырой"

Вице-президент США Майк Пенс встретился в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. Пенс дипломатично попытался сгладить слова президента Америки Дональда Трампа, который ранее назвал бельгийскую столицу "крысиной дырой".

фото: твиттер, @CharlesMichel

Трамп сказал эти слова во время предвыборной кампании. Он имел в виду, что отдельные жители города были организаторами и участниками терактов в Париже и Брюсселе.

Как пишет газета Soir, Пенс поблагодарил главу правительства за то, что его принимают "в таком красивом месте".

Как ранее сообщала "Правда.Ру", Трамп назвал себя "поклонником НАТО", но обратил внимание на то, что ряд богатых стран-членов альянса не платят по счетам.

"Мы ведем битвы, которые больше не помогают нам. Я поклонник НАТО, но многие страны в НАТО, многие страны, которые мы защищаем, многие из этих очень богатых стран не оплачивают свои счета", — сказал Трамп во время выступления во Флориде.

К слову, в ноябре 2016 года Трамп даже угрожал союзникам по альянсу прекратить поддержку, если они не увеличат отчисления в бюджет НАТО.

Кроме того, президент США называл НАТО важной, однако "устаревшей" организацией в интервью изданиям The Times и Bild.

"Я уже давно говорю, что у НАТО проблемы… Во-первых, альянс устарел, потому что был создан очень давно. Во-вторых, страны-члены не платят того, что должны… НАТО устарел, потому что не борется с терроризмом", — отметил Трамп.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!