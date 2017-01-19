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У Киева кончились деньги на строительство "Стены" с Россией

Мир

Строительство защитно-оборонительных сооружений в Харьковской области, реализуемое в рамках проекта "Стена", решено приостановить. Причина банальна - отсутствие финансирования. Об этом сообщила на пресс-конференции в четверг, 19 января,  глава областной государственной администрации Юлия Светличная.

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Фото: AP

Ранее глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко сообщил, что, несмотря на сокращение финансирования в Харьковской и Луганской областях, проект "Стена" реализуется по плану. В частности, по его данным, в Харьковской областиуже выполнено 50% работ. При этом в службе сообщили, что в 2016 году всего в рамках проекта было обустроено 270 километров противотанковых рвов на границе с РФ.

"Нет финансирования этого проекта, поэтому, насколько мне известно, он на территории Харьковской области не продолжается", - цитирует слова Светличной украинское информагентство УНИАН.

По ее словам, в данный момент в пределах Харьковской области проводятся только работы по поддержанию технического состояния уже построенных в рамках проекта "Стена" сооружений на границе.

Проект "Европейский вал", с помпой начатый в 2015 году тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком, пытаются реализовать почти два года. План мероприятий, утвержденных Яценюком в рамках проекта, выглядел внушительно: за четыре года в 50 км от Харькова, на границе с Россией, должны были быть возведены "мощные оборонительные сооружения".

Строительство должно было обойтись бюджету в 4,1 миллиард гривен (149 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано больше чем вдвое. Что интересно: изначально возведением "Стены" занимались всего шестеро рабочих и один траншейный экватор.

Какие только названий не удостаивалась за это время  грандиозная "стройка века": "Забор Яценюка", "Забор Порошенко", Забор имени Черной дыры"... Народные депутаты неоднократно пытались проверить, куда же утекают выделенные на строительство средства. Тем более, что на реализацию проекта уже ушло 650 миллионов гривен, а забор все больше напоминает "загородку, чтобы куры к соседям не бегали".

В начале августа фото дырявого "Европейского вала" на своей странице в Facebook обнародовала депутат от "Самопомощи" Елена Сотник, после чего на бывшего уже к тому времени премьера Арсения Яценюка обрушился шквал критики.

"Даже дикого кролика эта сетка-стена не остановит. И что мы видим теперь? "Стены" нет, денег нет, и Яценюка тоже нет. Вернее он есть. Бегает в розовой маечке в Вашингтоне. А кто будет отвечать за это "творчество", которое по законам военного времени можно приравнять к мародерству и посчитать подрывом государственной безопасности совмещенное с хищением финансовых средств в особо крупных размерах", - интересуются депутаты Верховной рады.

Ответить на вопрос, "где деньги", депутаты требовали и от Генпрокуратуры, и от Национального антикоррупционного бюро Украины. Первое ведомство в августе 2016 года открыло уголовное дело по по факту растраты 2 млн гривен (порядка $80 тыс.), выделенных на проект. Растрату госсредств обнаружили в Черниговской области. Выяснилось, что госпредприятие передало заказ частному подрядчику, был перечислен аванс и куплены стройматериалы. Однако никаких работ произведено не было.

Что до Антикоррупционного бюро Украины, то недавно его глава Артем Сытник заявил, что в рамках строительства все-таки "обнаружены финансовые несоответствия", "хотя виновных называть пока рано". 

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