Японцы недовольны итогами переговоров Абэ и Путина

Среди жителей Японии провели опрос общественного мнения по случаю переговоров, которые провел премьер-министр страны Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным.

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Выяснилось, что большинство японцев эту встречу оценили негативно - 54,3%. На этом фоне рейтинг поддержки японского кабинета министров упал на 6%.

Как сообщает агентство Kyodo, положительно восприняли переговоры, проходившие 15 и 16 декабря, 38,7% жителей Японии. Политику правительства положительно оценили только 34% японцев. Рейтинг поддержки кабмина составил 54,8%, что существенно хуже, чем в ноябре.

Однако самую негативную реакцию населения вызвал принятый парламентом Японии на этой неделе закон о легализации казино, против которого выступили почти 70% опрошенных.

Сам Синдзо Абэ считает итоги переговоров вполне положительными. В интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману он заявил, что визит Путина способствовал "новому, большому взлету японо-российских отношений", а переговоры стали "важным и большим шагом вперед на пути к заключению мирного договора" между двумя странами.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, на переговорах между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ вопрос о суверенитете над южными Курилами не обсуждался.

На двусторонней встрече лидеры стран лично проработали параметры документа о начале консультаций по совместной российско-японской хозяйственной деятельности на четырех южных Курильских островах, рассказал ранее помощник президента России Юрий Ушаков.

"Эксперты в течение нескольких недель работали над текстом, но так и не смогли выработать текст, который подходил бы обеим сторонам, поэтому пришлось за это взяться нашим лидерам, которые потратили, наверное, минут 40 для того, чтобы согласовать наконец-то текст, который завтра будет опубликован", - сказал Ушаков.

Двухдневный визит в Японию президента России Владимира Путина по приглашению Синдзо Абэ начался с родного города японского премьера Нагано. После переговоров тет-а-тет встреча продолжилась в неформальной обстановке.

Владимир Путин не был в Японии больше одиннадцати лет, хотя с нынешним японским премьером президент России встречался уже неоднократно. В ходе одной из таких встреч Абэ и пригласил Владимира Путина вновь посетить Страну восходящего солнца.

Ранее Pravda.Ru писала, что Россия настроена на поиск компромисса с Японией по поводу Южных Курильских островов, а также на заключение мира по итогам Второй мировой войны. Однако, вопрос о продаже Курил не рассматривается. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg.

"Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы", - сказал Путин. "Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей", - сказал Путин.

"Идея Путина - это максимально развивать экономическое сотрудничество, и в дальнейшем рассматривать вопрос о совместном хозяйственном использовании островов. При этом, Путин подчеркнул, что по соглашению 1956 года оговаривается, на каких условиях все это будет сделано. Таким образом, Россия оставляет за собой довольно широкий спектр обсуждения, каким образом будет решаться эта проблема.