Премьер Мальты рассказал, как избежать нового миграционного кризиса в Европе

Евросоюзу уже со следующей весны грозит новый миграционный кризис, если он не заключит с расположенными на севере Африки странами договоренности, подобные миграционной сделке с Турцией, заявил премьер председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат.

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По его словам, притока мигрантов стоит ждать через центральное Средиземноморье. Он отметил, что "страны, расположенные на южном берегу центрального Средиземноморья, во многом отличаются от Турции". "Но, тем не менее, нет сомнения в том, что пока договоренности, подобные турецким, не будут применяться в центральном Средиземноморье, Европа будет сталкиваться с крупным миграционным кризисом", — заявил мальтийский премьер.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного", передает РИА Новости.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, больше 5 тысяч мигрантов погибли в 2016 году, пытаясь пересечь Средиземное море и попасть в Европу, около 363 тысяч достигли европейских стран, говорится в заявлении, опубликованном Международной организацией миграции (МОМ).

В первый день нового года более тысячи мигрантов из Марокко попытались попасть в Испанию через ограждение на границе.

Но самый серьезный "удар" на себя взяла Германия. Около миллиона беженцев-мусульман приняла она только по официальным данным. Проследовали сексуальные приставания к женщинам в Кельне, теракты в торговом центре "Олимпия", атака с ножом в поезде, ежедневно происходят изнасилования, другие нападения со стороны мигрантов.

Кстати, в Германии от атак типа Кельна в эти праздники защитились, выставив на улицу усиленные наряды полиции. Однако история повторилась в Австрии. По меньшей мере 19 женщин в возрасте от 19 до 25 лет заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны "темнокожих" мужчин. Представитель полиции города Эрнст Кранебиттер сообщил, что две женщины подверглись сексуальным домогательствам в центре Инсбрука со стороны примерно десяти мужчин-иностранцев.

Все говорит о том, что для правительств и местных правозащитников в Европе приоритетом является защита прав мигрантов, а не собственных граждан. Люди наплыву гостей из-за рубежа не рады.

— Сложившаяся ситуация, безусловно, волнует граждан Германии и других европейских стран. Конечно, в абсолютном большинстве они совсем не в восторге от того, что происходят такие большие миграционные передвижения. Тем более, что последние миграционные потоки представляли из себя в основном перемещения мужчин призывного возраста. То есть это были именно те, которые должны были бы по идее защищать свои семьи от тех, кто пытается их обидеть, а не спасаться в Европе.

Но в публичном пространстве они будут говорить об этом либо обтекаемо, либо совсем не скажут ничего. Есть специальный запрет, чтобы в полицейских и информационных сообщениях не указывалось количество правонарушений, совершенных мигрантами, не указывалась их этническая принадлежность, — рассказал председатель российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.