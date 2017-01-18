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Источник Правда.Ру

Премьер Мальты рассказал, как избежать нового миграционного кризиса в Европе

Мир

Евросоюзу уже со следующей весны грозит новый миграционный кризис, если он не заключит с расположенными на севере Африки странами договоренности, подобные миграционной сделке с Турцией, заявил премьер председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат.

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Фото: AP, архив

По его словам, притока мигрантов стоит ждать через центральное Средиземноморье. Он отметил, что "страны, расположенные на южном берегу центрального Средиземноморья, во многом отличаются от Турции". "Но, тем не менее, нет сомнения в том, что пока договоренности, подобные турецким, не будут применяться в центральном Средиземноморье, Европа будет сталкиваться с крупным миграционным кризисом", — заявил мальтийский премьер.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного", передает РИА Новости.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, больше 5 тысяч мигрантов погибли в 2016 году, пытаясь пересечь Средиземное море и попасть в Европу, около 363 тысяч достигли европейских стран, говорится в заявлении, опубликованном Международной организацией миграции (МОМ).

В первый день нового года более тысячи мигрантов из Марокко попытались попасть в Испанию через ограждение на границе.

Но самый серьезный "удар" на себя взяла Германия. Около миллиона беженцев-мусульман приняла она только по официальным данным. Проследовали сексуальные приставания к женщинам в Кельне, теракты в торговом центре "Олимпия", атака с ножом в поезде, ежедневно происходят изнасилования, другие нападения со стороны мигрантов.

Кстати, в Германии от атак типа Кельна в эти праздники защитились, выставив на улицу усиленные наряды полиции. Однако история повторилась в Австрии. По меньшей мере 19 женщин в возрасте от 19 до 25 лет заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны "темнокожих" мужчин. Представитель полиции города Эрнст Кранебиттер сообщил, что две женщины подверглись сексуальным домогательствам в центре Инсбрука со стороны примерно десяти мужчин-иностранцев.

Все говорит о том, что для правительств и местных правозащитников в Европе приоритетом является защита прав мигрантов, а не собственных граждан. Люди наплыву гостей из-за рубежа не рады.

— Сложившаяся ситуация, безусловно, волнует граждан Германии и других европейских стран. Конечно, в абсолютном большинстве они совсем не в восторге от того, что происходят такие большие миграционные передвижения. Тем более, что последние миграционные потоки представляли из себя в основном перемещения мужчин призывного возраста. То есть это были именно те, которые должны были бы по идее защищать свои семьи от тех, кто пытается их обидеть, а не спасаться в Европе.

Но в публичном пространстве они будут говорить об этом либо обтекаемо, либо совсем не скажут ничего. Есть специальный запрет, чтобы в полицейских и информационных сообщениях не указывалось количество правонарушений, совершенных мигрантами, не указывалась их этническая принадлежность, — рассказал председатель российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.


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