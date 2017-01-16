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Источник Правда.Ру

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Мир

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете. Судя по всему, на заседании рассматривался вопрос о признании России "страной-агрессором".

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Фото: скриншот с youtube.com

Причиной перепалки послужило то, что на заседании присутствовали люди, не имеющие отношения к городу, которые пытались убедить остальных, что РФ - это "агрессор", сообщает "Российский Диалог". 

На кадрах видно, как женщины, не сдерживая эмоций, потребовали "заезжих гастролеров" покинуть город.

"Вперед к себе, на Западную Украину, а нам здесь не мешайте жить... Валите отсюда... Россия - страна, а Украина - это уже не страна", - выкрикивали женщины. 

В итоге заседание горсовета было сорвано.

Напомним, Верховная Рада официально признала Россию "страной-агрессором" 27 января 2015 года. Такое решение на внеочередном заседании парламента поддержали 271 депутатов. Следом за "главными нардепами", согласились считать Россию "агрессором" местные власти еще некоторых украинских городов.

К примеру, в феврале 2016 года в Одесском горсовете на голосование был вынесен меморандум о признании России "страной-агрессором" для Одессы. 45 депутатов из 63 присутствовавших этот меморандум поддержали.

Также в прошлом году за аналогичное решение проголосовали и  местные власти Северодонецка Луганской области. За проект проголосовали 19 депутатов из 33 присутствовавших на сессии.

Не устает рассказывать о своей "войне с Россией" и украинский президент Петр Порошенко. Обычно об этом он говорит во время своих визитов в Европу, каждый раз добавляя при этом, что "угроза открытой войны с Россией каждый день  все ближе", однако держать в "стране-агрессоре" собственное производство, получая от него прибыль, он не боится. Зато при любом удобном случае, говоря об "агрессоре", Порошенко напоминает о необходимости "помочь Украине оружием".

Надо сказать, что за почти три года "войны с Россией", украинские власти так и не смогли найти и предоставить мировому сообществу  никаких убедительных доказательств российской агрессии. Депутат Верховной рады Евгений Мураев даже обращался в СБУ с просьбой предоставить информацию о том, какие российские воинские соединения участвуют в конфликте в Донбассе. Ответа на свой запрос, конечно, он так и не получил.

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Дзержинск. Заседание горсовета. "Валите к себе на западную Украину"
Темы Россия Украина Джержинск
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