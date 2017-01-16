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Источник Правда.Ру

Трамп готовится наказать разведку США за предательство

Мир

Американские спецслужбы  остро нуждаются в перестройке, а действия руководства разведки США просто недопустимы. Об этом в эфире телеканала CBS заявил доверенное лицо избранного президента США Дональда Трампа, бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич.

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Избранный президент США Дональд Трамп и Ньют Гингрич Фото: AP

"Самая верхушка (разведслужб), куда входят политические назначенцы, безусловно, предала и нанесла ущерб всему разведсообществу. Я считаю, что их действия абсолютно недопустимы", - цитирует ТАСС Гингрича.

Более того, он посоветовал Трампу после вступления в должность провести перестройку разведывательной системы США.

Как сообщалось,  руководители американских разведслужб на специальной встрече ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб компромата на него.

Телекомпания CNN во вторник, 10 декабря, со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на состоявшемся на прошлой неделе спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США.

Согласно CNN, во время брифинга избранному президенту старались продемонстрировать, что Москва собирала компрометирующие данные о членах двух ведущих политических партий США, однако сознательно сделала достоянием общественности только то, что касается демократа, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Республиканец назвал тему досье и публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм". В субботу на своей странице в сети микроблогов Twitter он заявил, что в разведывательном сообществе признали подлогом так называемое секретное досье. Впрочем, уже доказано, что весь "доклад" - это фейк подготовленный на имиджборд.

Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что автором досье является компания Orbis Business Intelligence Ltd. Она базируется в Лондоне, укомплектована главным образом бывшими сотрудниками британских спецслужб и выполняет деликатные заказы частных фирм.

Автором "российского компромата" на Трампа считается экс-сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил, по данным источников портала EurActiv, он занимался сбором компромата и раньше.

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что представители прессы и разведки страны должны принести ему извинения за публикацию поддельного компромата, об этом политик написал на своей странице в Twitter, процитировав редактора газеты The Washington Post Боба Вудворда.

"Спасибо Бобу Вудворду, который сказал: "Это мусорный документ, он ничего не представляет. Трамп справедливо разозлился насчет него. Шефы разведки ошиблись, а когда люди ошибаются, они должны извиняться". Пресса тоже должна извиниться", - написал Трамп.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру,  глава ЦРУ Джон Бреннан посоветовал Дональду  Трампу "крайне осторожно" подходить к  вопросу снятия санкций с России, четко понимая, "какие последствия может вызвать этот шаг".

Бреннан также рекомендовал Трампу более взвешенно подходить к вопросу оценки хакерских атак, в которых Вашингтон обвиняет Россию.

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Темы Ньют Гингрич Дональд Трамп спецслужбы США
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