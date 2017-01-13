Политолог: Санкции против России отменят — но не ОБСЕ

СМИ сообщили, что 13 января ОБСЕ может принять новую концепцию деятельности организации на ближайшее время. Одним из пунктов может стать вопрос о поэтапной отмене санкций в отношении России по мере выполнения Минских договоренностей. С таким предложением выступил глава организации Себастьян Курц.

источник Pravda.Ru

Правда ли это, и изменятся ли отношения между ЕС и Россией, Правде.Ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

— Почему организация решила пойти навстречу России?

— Я считаю, что это совершенно нелепый информационный вброс, который, во-первых, не будет иметь совершенно никаких последствий, во-вторых, не несет совершенно никакого содержания.

Первое. ОБСЕ не наделено правом определять шаги России по выполнению Минских соглашений. Любые функции, которые берет на себя организация, которая не уполномочена это делать, является грубым нарушением политических правил. Это то же самое, что сказать: за каждое невыполнение Украиной Минских соглашений, против нее будут вводиться санкции. Разумеется, ничего такого от ОБСЕ мы не услышим. Поэтому вообще речь на эту тему с российской стороны вестись не должна. Это принципиальная позиция.

Если Европа хочет отменить санкции, она знает, как это сделать, но она знает и много поводов для того, чтобы этого не сделать. Никаких других разговоров на эту тему вестись не должно.

А что касается политического языка, то изменение его видно, но оно бесперспективно. Потому что сама по себе Европа загнала себя в такую позицию, когда она не знает, какие хорошие шаги она может предпринять. И, на мой взгляд, не задача России подсказывать Европе, как она это может сделать. Если Европа хочет, она найдет варианты. Если не хочет, найдет поводы. Поэтому любые заявления, любые дискуссии на эту тему могут начинаться только тогда, когда Европа осознает свою долю ответственности за то, что происходило, за то, что произошло, и не будет перекладывать эту ответственность на Россию.

— Некоторые эксперты полагают, что в новом году ожидаются изменения в отношениях между Россией и Евросоюзом. Каков ваш прогноз?

— Я думаю, что изменение будет происходить постоянно, хотя бы потому, что к власти в Европе приходят новые политики. И у них, очевидно, есть свое отношение к происходящему. На мой взгляд, это изменение отношений должно еще вызреть, должно принять некие законченные формы. Тогда будет понятно, о чем идет речь, и каковы именно предложения Европы по отношению к России. Только после этого можно будет говорить о том, что отношения изменяются.

На данный момент мы можем констатировать только то, что эти отношения могут измениться, но мы не можем говорить о том, что они сейчас изменяются. Потому что сейчас в этом направлении ничего реального пока не произошло, но мы представляем себе, что для того, чтобы отношения изменились, уже есть некий потенциал или некая востребованность. Эта вот востребованность и потенциал, вполне возможно, приведут через какое-то время к тому, что отношения начнут меняться.

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