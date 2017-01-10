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Источник Правда.Ру

Таиланд отказался от украинских танков

Мир

Власти Таиланда приняли решение разорвать контракт с Украиной на поставку танков "Оплот". Причиной стал срыв Киевом своих обязательств по поставке техники.

Таиланд отказался от украинских танков

Как сообщает украинское издание "Вести", ссылаясь на заявление главы тайского военного ведомства Правита Вонгсумона, ожидалось, что к октябрю 2017 году Украина передаст 49 танков, однако исполнение договоренности затягивалось. Минобороны Таиланда решило отдать предпочтение Китаю.

В прошлом году украинская сторона предоставила лишь 20 "Оплотов". В Бангкоке отметили, что ситуация главным образом обусловлена внутренней ситуацией на Украине. Генерал Вонгсумон также заявил, что заключенный в 2011 году контракт с Украиной был "основной проблемой" в перевооружении армии.

По словам главы военного ведомства Таиланда, китайская техника выигрывает по соотношению "цена-качество". Кроме того, с Пекином достигнута договоренность о возможности совместного использования машин и инвестирования в танкостроение. С Китаем заключили контракт на поставку 28 боевых машин VT-4 с возможностью увеличения заказа.

Ранее Pravda.Ru писала, что разработка известного всему рунету "гибрида танка и мусорного ящика" под названием "Азовец" временно остановлена. Об этом сообщили представители националистического батальона украинской Нацгвардии "Азов".

Причиной остановки разработок стало то, что поставщик оптико-электронных систем оснастил танк обычными глазками для домофона вместо защищенных обзорных камер, через которые экипаж танка должен видеть, что происходит снаружи машины. При этом на цене "инновации" для городского танка это никак не отразилось и за эту систему украинцы заплатили 60 тысяч долларов.

Примечательно и то, что видеоглазки для "Азовца" поставлял квалифицированный дилер "Укроборонпрома" фирма "Авикос". Известно, что эта фирма обеспечивала своими услугами украинские оборонные госпредприятия с самого начала военных действий на территории Донбасса.

"Устройства от "АВИКОС" не отвечают заявленному стандарту, который выдвигается к аппаратуре группы 1.10 ГОСТ В20.39.304-85, а выполнены из дешевых компонентов китайского производства для бытового назначения", — говорится в сообщении инженерной группы "Азова".

Ознакомившись с "инновационным" оптическим оснащением "свидомого танка", инженеры "Азова" увидели, что электронные платы не покрыты специальным лаком для защиты паяных соединений. Кроме того, узел механического крепления телевизионной матрицы и объектива является пластмассовым наконечником, который не выдерживает вибрационную нагрузку бронетехники, установили они. А в качестве основы камеры использовано бытовые детали, которые используются в дверных глазках или домофонах.

Также украинские танки Т-64, изготовленные на Харьковском бронетанковом заводе, производятся с серьезными отступлениями от технологии, это привело к значительному снижению их боевых характеристик, пишет латвийское издание Vesti.lv.

Автор статьи обратил внимание на очень большое число подбитых танков среди потерь, понесенных украинскими военными в Донбассе. Основные потери понесли танки Т-64 различных модификаций производства Харьковского бронетанкового завода. Причем, подбитые машины остаются без башен, получают серьезные повреждения корпусов, которые нередко разрывает по сварным швам. Такого не бывало с танками советского производства.

Самое очевидное объяснение характерных повреждений украинской бронетехники — это нарушение технологии при изготовлении машин, говорится в статье.

При производстве этих танков броня могла быть заменена обычной сталью, что позволило изготовителям значительно снизить трудоемкость производства. Заодно они избавились от проблемы избыточного веса техники. Возможно, была изменена и технология сварки бронелистов корпуса, что привело к ослаблению сварных швов, считает автор.

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Темы армия Украина Таиланд
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