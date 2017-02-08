Эстонская разведка предупредила НАТО о нападении России в 2017 году

Глава эстонского департамента информации Микк Маран заявил, что вероятность нападения России на НАТО существует - хотя и весь небольшая.

Об этом он сообщил в среду на презентации ежегодного отчета департамента информации. "В отчете мы четко говорим, что в 2017 году вероятность военного нападения России на НАТО существует, но она низкая", - сказал Марран.

"Учитывая, что правительство России - авторитарный режим, все-таки нельзя полностью исключить угрозу того, что руководство России допустит стратегический просчет и решит испытать в деле коллективную оборону НАТО", - говорится в отчете департамента.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны РФ для восточного фланга НАТО. В то же время, Альянс пристально отслеживаетвсе сообщения об усилении влияния России, в том числе, и на Западных Балканах.

Отметим, что про "усиление влияния России на Балканах" Столтенберг говорит отнюдь не в первый раз. В декабря 2016 года он заявил, что "российскому присутствию и российской пропаганде в этом регионе" НАТО будет противодействовать "открытыми дебатами".

По его словам, альянс "не стремится к конфронтации с Россией, но верит в суверенное право каждой страны на принятие решений о своем будущем".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что расширение НАТО в Европе и действия США по ПРО вызывают законную обеспокоенность РФ, но Москва готова над этим работать.

Между тем, в последние дни января члены НАТО продемонстрировали свою боевую мощь вблизи границ России, "когда боевые корабли альянса направились в Черное море, а по польским равнинам прокатилось гулкое эхо выстрелов американских танков", как сообщал CNN.

Оперативное соединение из восьми кораблей, представляющих восемь стран НАТО, направилось в Черное море для участия в учениях у побережья Румынии под названием "Морской щит". По словам официального представителя блока, "это демонстрация решимости альянса защищать всех союзников от любой угрозы, а также укреплять безопасность на море в этом регионе".

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