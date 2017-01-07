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Источник Правда.Ру

В КНР взялись за экологию: 500 предприятий будут закрыты, тысячи модернизируют

Мир

В рамках борьбы с загрязнением окружающей среды власти Пекина планируют в 2017 году сократить число автомобилей на дорогах города с высокими показателями выбросов в атмосферу до 300 тысяч единиц.

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Фото: AP

Об этомпередает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на заявление и.о. мэра Пекина Цай Ци.

В начале ноября, власти китайской столицы в 2016 году уже сократили количество "грязных" автомобилей на 340 тысяч.

Ранее директор департамента по управлению автотранспортом Пекина Ли Куньшэн отмечал, что в китайской столице насчитывается 5,65 миллиона транспортных средств, ежегодно выбрасывающих в атмосферу 500 тысяч тонн выбросов. По его словам, автотранспорт является источником более 30% загрязнения воздуха Пекина вредными частицами PM 2.5.

Также Цай Ци отметил, что в 2017 году городские власти сократят потребление угля на 30%, закроют 500 предприятий, загрязняющих атмосферу, еще 2,6 тысячи предприятий будут модернизированы, чтобы соответствовать более высоким экологическим стандартам. Кроме этого, будет создана специальная "природоохранная полиция", которая будет следить за фактами нарушения по охране окружающей среды, в том числе за пикниками на открытом воздухе, сжигании отходов и так далее.

Частицы PM 2.5 размером менее 2,5 микрона создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких человека, вызывать приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, смог, который вновь окутает некоторые северные и восточные районы Китая, вынудил Национальный метеорологический центр страны объявить 3 января предупреждение "красного уровня", первое в наступившем году.

Во власти густого смога будет находиться часть региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и провинции Хэнань, Шаньдун, Аньхой и Цзянсу, прогнозируют специалистs Центра. Видимость в этих районах составит менее 500 метров и при наихудшем сценарии, возможно, снизится до 50 метров.

2 января 2017 года в международном аэропорту Шуанлю в китайском городе Чэнду из-за сильного тумана задержан 81 рейс, ещё семь отменены. 

А в середине декабря в 24 городах Поднебесной был объявлен красный уровень опасности в связи с ухудшением качества воздуха из-за смога. Четырехуровневая система определения загрязнения воздуха была введена в Китае в 2013 году. Согласно установленным правилам, муниципальные власти объявляют о красном уровне тревоги, когда сильный смог продолжается более трех дней подряд, оранжевый - три дня, желтый - два дня и синий - один день.

В центре столицы концентрация в воздухе загрязняющих веществ PM2,5 в середине декабря превышала 200 мкг на метр кубический, что говорит о высокой степени загрязнения, отмечают в местном центре мониторинга экологической ситуации. В отдельных районах Тяньцзиня портового города, соседствующего с Пекином, индекс загрязнения воздуха AQI достиг значения в 300 единиц, что свидетельствует о серьезнейшем загрязнении воздуха.

Местные власти решили, по крайней мере, на несколько дней закрыть сотни заводов, также были закрыты школы. Количество транспортных средств на дорогах города резко сокращено.

Пекин является одной и самых грязных столиц мира. Город регулярно окутывает густой смог.

Как бороться со смогом, придумали китайские инженеры, которые разрабатывают причудливые конструкции из вентиляторов. По замыслу разработчиков, эти устройства должны помочь при разгоне непроглядного тумана из выхлопных газов и вредных выбросов в атмосферу.

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Темы смог Китай экогология
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