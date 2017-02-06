Ветеран КГБ раскрыл страшный провал ЦРУ на Украине

Американская разведка рассекретила доклад под названием "Факторы сопротивления и зоны для специальных сил. Украина". Над документом по заказу спецслужбы трудились исследователи из Джорджтаунского университета.

фото: cia.gov

Исследователи попытались детально разобраться в настроениях населения УССР, языковых особенностях и предпосылках возможной поддержки антисоветских операций в различных областях республики. Были также изучены "аспекты экономического развития, транспортной системы, путей сообщения, рельефа и климата".

Американцы поделили Украину на 12 условных субрегионов — от слабых до сильных антисоветских настроений. В докладе отмечается, что в целом украинцы критически настроены по отношению к власти советов.

Данные, содержащиеся в рассекреченном документе, Правде.Ру прокомментировал ветеран разведки КГБ, писатель Михаил Любимов.

— Какие выводы можно сделать?

— Начнем с того, что ЦРУ тесно всегда работало с бандеровцами, еще во время Холодной войны. Так что глупо ставить под сомнение связь вначале бандеровцев, а потом националистов с ЦРУ.

Конечно, доклад старый, но в США достаточно тщательно и точно определили настроения и симпатии на Украине. Гораздо объективнее, кстати, чем это делало наше любимое советское правительство.

Как мы видим, движение Украины соответствует тому, что написано в докладе. Это, кстати, еще один пример, подтверждение участие ЦРУ в управление националистическими, радикальными силами для Майдана-2014. Даже Оливер Стоун, который показал фильм "Украина в огне", об этом говорит и просит Трампа рассекретить материалы по Украине.

Если отойти от доклада, про который все и так ясно, стоит поговорить о современной Украине и воздействии на нее внешних сил. Между прочим, я очень рад, что они президента свергли незаконным путем. Потому что, так бы эта (простите!) "мотня" с Януковичем и с Украиной продолжалась бы еще века, долго. Если бы не это, Крым остался бы на Украине.

Поэтому это просто счастье и крупнейший просчет ЦРУ — они не учли последствий переворота в отношении Януковича. Они думали, что все это Россией проглочено будет, и что мы отдадим и Крым, и все наши базы флота, в се сдадим. А нет, Путин оказался гораздо умнее и точнее.

Что касается ЦРУ, то оно никогда не отличалось очень дальним взглядом в будущее. Они поддерживали, всегда руководствуясь моментом. А что касается стратегического рассмотрения вопроса, у них всегда было в этом плане слабовато.

— Речь идет о документе 1957 года. Тогда США не смогли реализовать свои планы?

— Такие планы надо рассматривать как пунктир, как оценку ситуации на будущее. Они вели работу по Украине, они питали очень немногочисленные источники свои на Украине. Но в 57-м году представлять, что что-то подобное будет на Украине, абсурд. У нас уже было ядерное оружие.

Тем не менее они постоянно вели работу на разрушение коммунистического режима, особенно обострилась борьба после войны, когда США получили силу в Европе и в мире. Поэтому они исходили из того, что когда-нибудь ситуация, возможно, изменится, а возможно, нет. Так планы составляются все. У нас тоже была масса подобных планов по подрыву НАТО, раскола НАТО, ну и что, где эти планы? Варшавского договора нет, а НАТО есть. Но условный план действия для уничтожения страны-врага всегда лежит в условном сейфе генерала армии или спецслужбы. Это закон.

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