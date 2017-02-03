Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Белорусский лидер уверен, что российское ведомство препятствует поставкам белорусского продовольствия в Россию.

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В Кремле выразили недоумение в связи с решением президента Белоруссии. Сам Данкверт заявил, что после того, как Лукашенко поручил возбудить против него дело, работать с Белоруссией будет сложно.

Почему отношения между Россией и Белоруссией становятся все напряженнее, Правде.Ру рассказал руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков.

- Почему обострились отношения?

- Да, в последнее время мы видим явные охлаждения отношений между Белоруссией и Россией, это связано, прежде всего, было изначально с энергетическим вопросом, но помимо энергетического вопроса давно назрел уже ряд противоречий. Они были связаны с тем, что санкционные продукты попадали все-таки через территорию Белоруссии, по этому поводу был высказан ряд критики, много вопросов задавалось представителями других обозных государств о том, что Россия запретила ввоз определенных товаров из Европы, тем не менее они приникают через территорию Белоруссии. На это закрыли глаза, как-то не обращали внимания долгое время.

Вторым эпизодом стало уже обострение отношений в связи с экспортом газа и нефтепродуктов. Изменения произошли, во-первых, в связи с повышением цен на углеводороды — и в связи с этим был пересмотр взаимоотношений, в частности, по поставкам нефти на территорию Белоруссии.

Лукашенко продолжал настаивать на том, чтобы были все привилегии сохранены для Белоруссии, а Белоруссия и так получает нефть и газ по ценам, гораздо ниже рыночных, гораздо ниже европейских цен.

- Недавно Лукашенко возмущался установлением пределов пограничной зоны и обвинил Россию в нарушении международных договоренностей...

- Когда цена на нефть и газ все равно была поднята, Лукашенко решил предпринять ряд таких политических шагов с целью определенного политического давления, и вроде бы перехода Белоруссии на западный вектор взаимоотношений. Он открыл для стран Европейского и ряда стран западного мира, скажем так, безвизовый въезд на территорию Белоруссии. В связи с этим возник ряд вопросов, как будут эти люди находиться на территории Белоруссии, и в любой момент они могут попасть на территорию Российской Федерации. Естественно, России нужно реагировать.

Россия должна, прежде всего, преследовать свои государственные интересы, сохранять возможность выбирать, кто из представителей Европейского союза или стран Запада может беспрепятственно попадать на территорию РФ. Создается определенная угроза в связи с нарастающей террористической опасностью, угрозой мировой, надо пересматривать весь перечень системы УФМС, Федеральной миграционной службы и пограничной службы.

И тогда ввели пограничный контроль между Белоруссией и Россией с целью сохранения интересов государства и предотвращения разного рода потенциальных возможных проникновений на территорию Российской Федерации людей через территорию Белоруссии.

- Как прокомментируете слова об уголовном деле в отношении главы Россельхознадзора?

- История с руководителем Россельхознадзора Сергее Данквертом, она, в принципе, продолжение этой же линии противоборства, этой же линии противоречия. Она связана, прежде всего, с тем, что действительно Роспотребнадзор и Россельхознадзор, они первые заявили о том, что через территорию Белоруссии происходит проникновение в Россию ряда товаров, на которые налагается пограничной службой запрет на ввоз в РФ.

Это все продолжение такой вот этой линии конфронтации. Естественно, на сегодняшний день президент Белоруссии, чтобы не упасть, как он считает, в грязь лицом, решил вести это противоборство до собственной победы или собственного поражения. И таким образом намекает в очередной раз, что он будет больше ориентироваться теперь на государства Запада.

- Лукашенко пойдет дальше и может выйти из Таможенного союза и ЕАЭС?

- Естественно, это для Евразийского союза это пагубно, это прецедент, который будет не очень положителен. Это, безусловно, будет их решение, если они захотят выйти, если Белоруссия захочет выйти из Таможенного союза, из Евразийского союза, естественно, она может это сделать, но какие последствия это нанесет экономике Белоруссии, которая ориентирована, прежде всего, на экономику Российской Федерации, это уже второй вопрос.

- Как к этому возможному выходу из ОДКБ и ЕАЭС отнесутся граждане Белоруссии?

- Во-первых, будет недовольство малого и среднего бизнеса, безусловно, мы знаем, как популярны белорусские продукты в Российской Федерации. Большая часть бизнеса потерпит серьезные убытки. Во-вторых, большинство граждан республики Белоруссия, как и другие граждане Евразийского союза, могут находиться на территории Российской Федерации без рабочих виз, вообще виз, и, в частности, без рабочих разрешений, полноценно работать на территории РФ. Таких людей тоже немало, а они вынуждены будут либо возвращаться в Белоруссию, либо платить серьезные деньги за всякого рода разрешения на работу, получать меньше зарплату, естественно, это отразится очень на простом гражданине Белоруссии.

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