The Washington Post: Путин и Трамп могут заключить пакт о ненападении

Возможен ли в нашем будущем пакт между Трампом и Путиным? Могут ли президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, объединенные взаимным восхищением, заключить (несмотря на идеологические разногласия) прямое соглашение о ненападении? На эту тему рассуждает в своей статье журналист The Washington Post, перевод приведен на портале Иносми.

Документ, по мнению издания, может содержать взаимные обещания "воздерживаться от любых актов насилия, от любых агрессивных действий и нападения друг на друга — как в индивидуальном порядке, так и совместно с другими державами".

Журналист говорит о точках соприкосновения двух лидеров — "неприязни к НАТО", а также об общих экономических интересах.

Во второй части материала в статье приводится информация о пакте, заключенном между СССР и Германией.

"Пакт Сталина-Гитлера привел ко Второй мировой войне. Самому кровопролитному глобальному конфликту в истории. Не получится ли так, что братская дружба Трампа и Путина, обоюдное стремление этих двух людей к власти, сферам влияния и значительному присутствию на мировой арене приведет нас туда, куда не следует?" — такими словами завершается статья.

К слову, журналист вспоминает о побочной сделке к пакту 1939 года. "Немцы и русские договорились поделить Польшу и предоставили Советскому Союзу свободу действий в Восточной Европе и Прибалтике, а в обмен на это Германия получала право распоряжаться по своему усмотрению Литвой", — пишет журналист.

Недавно Правда.Ру сообщала, что европейская пресса всерьез обеспокоена тем, что Трамп и Путин могут поделить Европу и устроить Ялту-2. Основываясь на сближении двух лидеров — Путина и Трампа, — автор выражает опасения, что президент США заключит невыгодную для европейцев сделку с главой Кремля.

"Это будет новая Ялта, новое разделение Европы на сферы влияния, — предостерегает автор статьи в Neue Zürcher Zeitung. — Ведь, как известно, одна из целей российского президента заключается в том, чтобы вновь сделать Россию сверхдержавой". По словам журналиста, Трамп считает, что сможет "разрубить узел и договориться с Путиным, причём так, чтобы это было выгодно обеим сторонам". Издание отмечает, что главный противник Америки сейчас — не Россия, а Китай. Именно на ослабление этой страны будут направлены все дружественные шаги навстречу РФ.

Между тем, хоть Трамп и хочет сближения с Россией, нынешняя администрация Штатов просто загоняет его в угол. Так в окружении миллиардера назвали решение Барака Обамы ввести новые санкции против России.

Кроме того, отменить введенные ограничения против РФ Трампу попросту не дадут, об этом заявили в конгрессе США. Если избранный президент США Дональд Трам захочет отменить санкции против РФ, введенные его предшественником Бараком Обамой, то он столкнется с "решительным противодействием" со стороны конгресса США. Об этом заявил член палаты представителей (нижней палаты конгресса США), демократ Адам Шифф.

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