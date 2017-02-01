CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России

Члены НАТО продемонстрировали свою боевую мощь вблизи границ России, когда боевые корабли альянса направились в Черное море, а по польским равнинам прокатилось гулкое эхо выстрелов американских танков.

Фото: АР

Как пишет CNN, 30 января оперативное соединение из восьми кораблей, представляющих восемь стран НАТО, направилось в Черное море для участия в учениях у побережья Румынии под названием "Морской щит". По словам официального представителя блока, "это демонстрация решимости альянса защищать всех союзников от любой угрозы, а также укреплять безопасность на море в этом регионе".

Издание отмечает, что Черное море, как и Балтика, все чаще становится местом соперничества между Россией и НАТО. "Морской щит" технически не является натовскими учениями, но в них примут участие многие страны НАТО, такие, как Болгария, Канада, Греция, Румыния, Испания, США и Турция.

Также 30 января американские войска приняли участие в военных маневрах вблизи польского города Жагань, "подав Кремлю четкий сигнал на фоне опасений о том, что преданность Трампа союзникам и партнерам по НАТО ослабевает".

Как пишет автор статьи, несмотря на высказывания Трампа об улучшении отношений с РФ, утвержденный недавно в должности министра обороны отставной генерал Джеймс Мэттис, ранее командовавший объединенными вооруженными силами НАТО, однозначно выступил в поддержку альянса.

По данным CNN, участвовавшие в учениях войска США входят в состав 4-тысячной группировки, развернутой в Европе в начале месяца. Такая ротация войск предназначена для укрепления связей с союзниками по НАТО и для подачи ясного и четкого сигнала Москве.

Напомним, в ноябре 2016 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией сотни тысяч военнослужащих альянса будут приведены в более высокую боеготовность. Чтобы сдерживать "агрессию России", руководство блока намеревается подготовить значительные наземные силы. Между тем Столтенберг не называет точных цифр.

Бывший глава Североатлантического альянса и советник украинского президента Андерс Фог Расмуссен раскритиковал Вашингтон за нерешительность. "Америка должна быть мировым полицейским", — утверждает он. По его мнению, США должны чаще и все более решительнее вмешиваться в международные конфликты., тогда как нынешний американский лидер, по мнению бывшего главного натовца, чересчур неохотно применяет военную силу за пределами США, в основном лишь угрожая её использованием.

"Четыре батальона, которые НАТО размещает в Восточной Европе — это больше политический акт, который дает возможность доказать европейцам, что Альянс существует не зря, и что они смогут себя противопоставить некой "российской угрозе". Это все несерьезно, хотя и, безусловно, раздражает политические круги", — сказал ранее Pravda. Ru вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Отметим, ранее всемирно известное издание The Los Angeles Times поставило точку в вечном споре о расширении антироссийского альянса "обмануло ли НАТО Советский Союз".

Журналисты представили исторические документы, подтверждающие позицию российских властей — они доказывают, что США нарушили данное в 1990 году обещание СССР о нерасширении альянса в сторону границ страны Советов. Так, например, аналитик LAT провел огромную исследовательскую работу, "подняв" сотни стенограмм, протоколов заседаний НАТО и руководства США, служебных записок ЦРУ и Пентагона. Он признал — хотя проанализированный массив и "не делает Владимира Путина святым", он подтверждает, что "диагноз о хищном поведении России не вполне справедлив".

Так один из документов подтверждает, что в ходе встречи с советскими дипломатами в Москве, произошедшей 9 февраля 1990 года, госсекретарь США Джеймс Бейкер официально (!) заявил — Вашингтон "готов дать железные гарантии" того, что границы НАТО не сдвинутся ни на дюйм в восточном направлении в обмен на сотрудничество со стороны СССР в деле объединения Германии".

Эксперты и журналисты добавляют, что после публикации такой документации "претензии Москвы по поводу расширения НАТО на восток не должны никого удивлять". Автор предположил, что если бы альянс отказался от дальшейней экспансии (что, понятное дело, уже невозможно) — это стало бы отличным поводом для "оттепели" в отношениях России, Европы и США.

Позже заместитель генерального секретаря НАТО Альянса Александр Вербшоу заявил в своем твиттере, что Альянс не давал советскому руководству никаких гарантий и обещаний в плане нерасширения на Восток — и, дескать, ничего не нарушил.

"Очень широко распространено заблуждение о том, что представители НАТО давали Михаилу Сергеевичу обещания о нерасширении альянса, которые после были нарушены. Это не так. В тот момент страны, вступившие в НАТО кто в первую, кто во вторую "волну" даже не рассматривались как возможные члены НАТО, это было невозможно — часть из них вообще была в Варшавском договоре",- в эксклюзивном интервью сообщил Politonline.ru "правая рука Горбачева" Павел Палажченко.

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