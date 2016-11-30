CNN поразила кулинарная революция в России после санкций

Запрет на импорт зарубежного продовольствия ударил по рестораторам, однако сейчас в России разворачивается впечатляющая кулинарная революция.

Как пишет CNN, у России есть богатые традиции приготовления блюд из небольшого количества продуктов. Здесь можно отведать яичницу с джемом, различные виды холодца и окрошку, состоящую из "почти микроскопически измельченных" ингредиентов.

Издание отмечает, что шеф-повара ресторанов нашли способ преодолеть трудности, связанные с продовольственным эмбарго, обратившись к изобретательности советской эпохи. Результаты этой кулинарной революции оказались одновременно и удивительными, и аппетитными.

Как замечает CNN, одним из лидеров новообразованного движения, ратующего за употребление местных продуктов, стал повар Владимир Мухин. В своем ресторане White Rabbit в Москве он экспериментирует с традиционными блюдами русской кухни. Так здесь предлагается щи, представляющие собой холодный экстракт капустного сока с копченой сельдью и огурцами, который подается с мясом дальневосточного краба и легкой майонезной заправкой.

Изысканная кухня в Москве до этого ассоциировалась только с импортными ингредиентами, однако эмбарго наложило свой отпечаток на порядок вещей в элитных российских ресторанах. Для некоторых запрет, наоборот, стал благом. Так Владимир Мухин регулярно путешествует по России в поисках таких "географически удаленных сокровищ", как кубанский белый трюфель, ялтинский лук или дальневосточный морской еж. "До эмбарго россияне думали, что зарубежная еда лучше. Теперь мы гордимся тем, что у нас есть", — сказал изданию Мухин.

О возвращении столичных ресторанов к истокам русской кухни ранее также писал Guardian. Традиционные российские продукты снова в чести, а благодаря свежим и вполне приемлемым по цене блюдам, столичные рестораны битком набиты посетителями. Москва постепенно становится настоящим "раем для гурманов".

Совсем недавно никому не пришло бы в голову назвать фешенебельный московский ресторан в честь какого-нибудь провинциального российского города. Но успех таких ресторанов говорит о том, что тренды изменились и за короткое время Москва из "кулинарной пустыни" превратилась в "рай для гурманов".

Если поначалу у кого-то эмбарго и вызвало гнев, однако он сменился интересам к продуктам российского производства, считает издание. Одновременно с попыткой самим выпускать европейские сыры или мясные деликатесы, у российских предпринимателей и рестораторов возникло желание заново открыть для себя исконные русские блюда и традиционную кухню.

Поэтому и появился спрос на камчатского краба, мурманских гребешков и многочисленные виды рыб из российских рек и морей.

"Каждому следует сохранять связь с кухней своей родной страны. Все мы сейчас знаем о фуа-гра и морских ежах, но для меня праздничная еда всегда будет состоять из водки, селедки и пирога, — признался ресторатор Александр Раппопорт. — Когда я хочу расслабиться охлажденная бутылка водки кажется мне намного вкуснее чем любое "Шато Марго", это просто обусловлено генетикой".

Мода на русскую кухню стала одним из более приятных последствий усилившегося за последние два года национализма, считает Guardian. А санкции, в свою очередь, дали толчок развитию российского сельского хозяйства и помогли россиянам осознать, что нужно потреблять только свежую пищу.

Конечно, иногда понятие "продукт местного производства" и кажется относительным: ведь Россия настолько огромная страна, что крабы из Магадана проезжают куда как более длительный путь, чем рыба из Европы. Не так уж хорошо было в России и с логистикой.

Однако, благодаря западным санкциям и решимости шеф-поваров, ситуация мало-помалу меняется. Во времена экономических неурядиц и слабого рубля использование местных продуктов помогает сократить счет, поэтому московские рестораны битком набиты посетителями несмотря на кризис, пишет Guardian. Если раньше в рестораны ходили только по особому случаю, то теперь в них едят ежедневно. Эта тенденция стремительно набирает обороты и способствует появлению нового поколения московских гурманов, подытоживает автор статьи.

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