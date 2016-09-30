Врач призвал не бороться с абортами по-сталински

Обращение о законодательном запрете абортов, подписанное патриархом Кириллом, будет направлено президенту РФ Владимиру Путину после набора миллиона подписей.

Сейчас "активисты движения "За жизнь" собрали более 300 тысяч подписей. Около 200 тысяч подписей обрабатываются в регионах. Цель — изменение общественного мнения, а когда будет собран миллион подписей — отправить в Администрацию президента", — рассказал глава создавшего петицию движения Сергей Чесноков.

"Сейчас подписались сотни тысяч людей, после подписи Патриарха подпишутся миллионы", — добавил он.

Напомним, что авторы петиции требуют внесения в законодательство изменений, направленных на признание "за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом". Также, в петиции предлагается запрет "вспомогательных репродуктивных технологий, неотъемлемой составляющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития; оказание из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума".

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила международного эксперта по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ, акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук, советника полномочного представителя СФ по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в РФ и Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Бориса Лордкипанидзе.

"То, что сейчас поднялся вопрос о выводе абортов из системы ОМС (обязательное медицинское страхование), это касается абсолютно всех абортов, за исключением тех, что по медицинским показаниям. Потому, это является проблемой. Фактически социально незащищенный контингент останется без возможности осуществления медицинской манипуляции, так как за это придется платить. Кто не сможет заплатить, будет обращаться к людям, не имеющим медицинского образования, и с большой вероятностью, это все приведет к плачевным последствиям для здоровья беременной. Согласно данным комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сделав аборты платными, государство будет в состоянии сэкономить около 5 миллиардов рублей. В соотношении с теми деньгами, которыми обладает фонд ОМС, это, буквально, капля в море", — рассказал собеседник Правды.Ру.

"При этом надо понимать, что часть тех женщин, которые решили не сохранять беременность, в случае выведения системы ОМС, пойдут к каким-то эскулапам, отнюдь не от медицины, и у них возникнут в последующем определенные гинекологические осложнения. Значит, в итоге они обратятся по месту жительства в стационарные больницы и так далее. А лечение гинекологической патологии — это стационарная услуга, которая входит в стандарты ОМС. И она гораздо более дорогостоящая. Потому должен констатировать, что эти 5 миллиардов, которые они попытаются сэкономить на выведении абортов из системы ОМС, израсходуются в последующем на лечение этих осложнений после криминальных абортов", — подчеркнул Борис Лордкипанидзе.

"Петиция — это всего лишь общественная инициатива. Правительство и Госдума подобные вещи рассматривают при достижении петицией определенного количества голосов. Абсолютно не допускаю мысль того, что это будет реализовано на практике в силу того, что у нас все-таки, большая часть здравомыслящих людей. А если будет реализовано, значит, мы действуем по принципу "назад в будущее". Думаю, что тема абортов сейчас возникла не случайно и основа для нее отнюдь не религия и отнюдь не гуманный подход к человеческой жизни. Просто мы, действительно, находимся на краю демографической ямы. А учитывая огромную территорию нашей страны, нам нужно любой ценой сохранить популяцию людей, которые на этой территории будут проживать. Но, метод очень сомнительный, сталинский опыт это доказал", — заключил эксперт.

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