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Источник Правда.Ру

Фармацевт рассказал правду о российских лекарствах

Общество

 

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Россия в 2017 году обеспечит себя жизненно важными лекарствами. Развитие фармацевтической и медицинской промышленности России приведет к увеличению доли российского производства к 2018 году до 90% от общего количества жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Реально ли достичь таких результатов, Правда.Ру спросила у директора по развитию компании RNC Pharma, эксперта фармацевтического рынка Николая Беспалова.

— Реально ли заменить все жизненно важные лекарства на российские — так, чтобы они работали не хуже, причем чтобы это признавали все врачи?

— Во-первых, если говорить о явлении конкретном, то это, конечно, в основном такая патетика по той простой причине, что министр должен делать некие заявления, но здесь надо понимать, что существует, реализуется уже несколько лет план по развитию российской фармпромышленности. В этом плане есть ряд заявленных таких контрольных точек, одна из которых, в общем-то, это доля, которую занимают российские препараты на рынке. Собственно, думаю, что вот эти заявления, которые звучат, они, в общем-то, звучат именно в контексте того, что программа существует, программа реализуется, и министерство за этим каким-то образом наблюдает.

Другое дело, насколько эти цифры реалистичны, насколько они в принципе соответствуют действительности, здесь вопрос не в том, можно заместить или нельзя заместить — заместить можно. Но дело в том, что перечень жизненно важнейших и необходимых лекарственных препаратов — это не постоянная структура, он с течением времени меняется. Из него удаляются какие-то препараты, в него включаются новые, в том числе не имеющие аналогов, в том числе находящиеся под патентной защитой, которые заменить невозможно в силу необходимости выполнения патентного законодательства.

Говорить о каком-то конкретном проценте мне лично достаточно сложно как раз по той простой причине, что список этот меняется, потому что сейчас он находится в одном состоянии, спустя два года он будет находиться совершенно в другом состоянии. И если говорить о том списке, который существует в настоящее время, честно говоря, если считать в деньгах, то, мне кажется, преждевременно говорить о том, что 90% этого перечня можно будет заместить российскими препаратами. Возможно, министр имеет в виду немножко другое, и речь идет не совсем о замещении импортных препаратов отечественными, а о том, что в России будет произведена так называемая локализация производства иностранных лекарственных препаратов.

Это процесс тоже активно проходит в настоящее время, и я надеюсь, что и Министерство промышленности, и Минздрав, и другие заинтересованные ведомства, они прекрасно понимают, что нельзя все тотально замещать, нельзя стремиться изобретать велосипед, ну, по крайней мере, по тем движения, которые с точки зрения регуляторной практики сейчас осуществляются, я могу прийти к выводу, что такое понимание есть.

И, действительно, достаточно много крупных зарубежных фармпроизводителей у нас в стране локализовали свои производства. Кто-то построил свои собственные предприятия, в том числе предприятия полного цикла, которые занимаются не только упаковкой, но и производством собственно самой лекарственной формы. Кто-то размещает производство на контрактных площадках, на российских предприятиях, которые просто по контракту производят этот препарат в интересах какого-то зарубежного партнера, вариантов может быть много. И вот этот момент локализации, он тоже, в общем-то, играет роль.

Если учитывать выполнимость в принципе вот этого 90-процентного порога, если учесть все препараты, которые будут локализованы на территории нашей страны, в том числе зарубежные, то, наверно, эта цифра представляется вполне реалистичной. Повторюсь, уже многие зарубежные компании это сделали.

Вопрос в том, могут ли российские препараты выступать полноценной заменой какой-то иностранной продукции, для меня он, например, не стоит, потому что большинство серьезных российских производителей, они делают препараты по самым высоким международным стандартам, проходят успешно все необходимые проверки, в том числе приглашают инспекторов из каких-то зарубежных площадок, зарубежных регуляторных структур, и каких-то нареканий серьезных здесь не возникает. В общем-то, действительно, бытует такое мнение, в том числе во врачебной среде, что российские препараты уступают по качеству иностранным аналогам. На самом деле, это в корне не соответствует действительности.

— Конечно, государство должно иметь и лекарственную независимость — как и продуктовую, военную, и т. п. — это азбука. Вот только у нас почему-то считается, что наши лекарства хуже, опаснее или "не лечат" вовсе. Дескать, это "свои" компании сделали таблетки, которые за госденьги бесплатно предоставляют по ЖНВЛП льготникам. Как бороться с этим стереотипом?

— Стереотип действительно существует, как-то его одномоментно взять и побороть очень сложно, да и наверно не нужно его каким-то образом прицельно бороться, но я думаю, что время расставит все по своим местам.

Надо сказать, что на самом деле в производстве, в производственном процессе лекарственного препарата большинство фармкомпаний производят только лекарственную форму, так называемую субстанцию — действующее вещество лекарственного препарата. Оно и для зарубежных компаний, и для российских компаний чаще всего расположено в Китае или в Индии, где себестоимость производства вот этого вещества существенно дешевле, чем в той же самой Европе, поэтому зачастую получается так, что и российский, и зарубежный препарат при разнице в цене, ну, в среднем они различаются в 3 раза, делаются из сырья чуть ли не с одних и тех же заводов, просто один препарат произведен физически из этого вещества, скажем, где-нибудь в Германии, а другой произведен на территории России.

И еще: если говорить о качестве тех препаратов, которые на территории нашей страны сейчас выпускаются, в последнее время это становится яркой тенденцией, когда продукция, произведенная на площадках вот этих локализованных иностранных производителей на территории нашей страны, эта продукция начинает экспортироваться в другие страны.

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