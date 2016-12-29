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Источник Правда.Ру

Главный нарколог России: Похмеляться 1 января нельзя!

Общество

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн советует россиянам сократить количество потребляемого алкоголя во время предстоящих праздников. По его словам, похмеляться на утро после новогодней ночи однозначно не стоит.

Главный нарколог России: Похмеляться 1 января нельзя!

Специалист рекомендует в новогоднюю ночь пить алкоголь реже и небольшими порциями. "Тогда организм успеет переработать спиртное. Также лучше не сидеть долго за праздничным столом, а выйти на прогулку в новогоднюю ночь", — приводит слова Брюна ТАСС.

По его мнению, рассчитать количество спиртного, которое не навредит человеку в праздничный вечер, не возможно, так как это очень индивидуальная цифра. "Некоторым людям, в том числе больным алкоголизмом, достаточно очень небольшой дозы, чтобы опьянеть или отравиться. Все зависит от активности ферментативной системы, работы печени и почек", — рассказал Брюн в интервью.

От похмелья он советует выпить кефир, лимонад или морс. "То, что мы в повседневной жизни называем похмельем, — это воздействие на организм не переработанного за ночь алкоголя, остаточная интоксикация. Если утром человек добавляет еще, то он только усугубляет плохое самочувствие", — рассказал специалист.

По его словам, принятый ночью алкоголь не полностью перерабатывается в организме и задерживается внутри до середины следующего дня. "Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность", — рекомендует Евгений Брюн.

Pravda.Ru также подготовила некоторые приемы, позволяющие свести похмельный синдром к минимуму.

Будь сытым и выспавшимся. Имеется в виду не только хорошая закуска к уже проставленной выпивке, а и та еда, которую вы заранее съели, зная о предстоящем возлиянии. Голодным за стол лучше вообще не садиться.

Накануне выпивки неплохо загрузить в себя витамины группы В, которые помогают организму бороться с алкоголем (особенно В1 (тиамин)). Выпить не меньше грамма витамина С в виде аскорбиновой кислоты, и за два-три часа до застолья съесть 3-4 таблетки гепатопротектора (карсил, эссенциале и т. п.), чтобы помочь своей печени.

Не мешать! Это правило знают все, но выполняют единицы, а зря. Причем смешивать напитки не стоит не только внутри, но и в стакане. Разговоры о том, что сложные коктейли — это вкусно и безопасно, с принятым в России количеством потребления спиртного, становятся неактуальными.

Есть специалисты, которые утверждают, что смешивать нельзя только напитки разного происхождения. Например, виноградные (коньяк, вино) с зерновыми (водка, виски, пиво). Но опыт показывает, что, если дело дошло до таких смесей, значит, процесс уже стал неуправляемым, а превентивная борьба с похмельем — бессмыслицей.

Нужна прозрачность! И не только в отношениях, но и в выборе напитков. Чем прозрачнее спиртное, тем меньше в нем веществ, так мучающих нас по утрам. Среди верных спутников похмелья сивушные масла (неэтиловые спирты), некоторые альдегиды, эфирные масла, красители.

Именно они иногда и придают напиткам приятный вкус и цвет, заодно окрашивая похмельный синдром в тяжелые тона.

Самый "беспохмельный" напиток, вы будете смеяться, водка. Но только хорошего качества и не ведрами. После нее идут: джин, виски, коньяк, бурбон, ром, портвейн, шампанское, красные вина. Конечно, нужно сделать поправки на крепость, сравнивая не просто объем выпитого, а объем чистого алкоголя.

Специальная пища. Мучные продукты, крупы и картофель алкоголь поглощают, но в небольших количествах. Все жирное тормозит всасывание спирта в кровь, но, если алкоголя много, защитный эффект еды быстро сводится к нулю.

Закусывая, не налегайте на сладкие овощи и фрукты (особенно экзотические), и на газированные напитки. Иначе ваша печень не успеет обезвредить избыток спиртного, расщепляя его на углекислоты и воду, а остановится на стадии получения ацетальдегида — главного виновника похмелья.

Скорость. Как говорится, не торопись выпить, а лучше выпей неторопясь. Другими словами, надо забыть, что "между первой и второй промежуток небольшой", поскольку полный эффект от выпитой дозы организм почувствует сполна только минут через двадцать.

Если эту паузу не выдержать, то последующая доза наложится на первую и т. д… В результате, последствия от этой суммы могут оказаться непредсказуемыми как для вас, так и для окружающих.

Секретный прием. Он прост: дабы выпить немерено и остаться трезвым, нужно после каждого возлияния бегать в туалет и там "два пальца в рот"… Но прибегать к такому способу не просто не полезно. Людям с заболеваниями желудка и кишечника просто противопоказано.

Отход ко сну. Торжество закончилось и вам пора спать. Прежде чем отключиться, откройте форточку, съешьте банан и выпейте большой стакан негазированной воды. Бутылку с водой поставьте около кровати в пределах досягаемости.

Алкоголь сильно обезвоживает организм, поэтому воды, соков пейте сколько хотите. На ночь можно выпить стакан с граммовой дозой аскорбинки и съесть еще пару таблеток гепатопротектора.

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