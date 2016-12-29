Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн советует россиянам сократить количество потребляемого алкоголя во время предстоящих праздников. По его словам, похмеляться на утро после новогодней ночи однозначно не стоит.
Специалист рекомендует в новогоднюю ночь пить алкоголь реже и небольшими порциями. "Тогда организм успеет переработать спиртное. Также лучше не сидеть долго за праздничным столом, а выйти на прогулку в новогоднюю ночь", — приводит слова Брюна ТАСС.
По его мнению, рассчитать количество спиртного, которое не навредит человеку в праздничный вечер, не возможно, так как это очень индивидуальная цифра. "Некоторым людям, в том числе больным алкоголизмом, достаточно очень небольшой дозы, чтобы опьянеть или отравиться. Все зависит от активности ферментативной системы, работы печени и почек", — рассказал Брюн в интервью.
От похмелья он советует выпить кефир, лимонад или морс. "То, что мы в повседневной жизни называем похмельем, — это воздействие на организм не переработанного за ночь алкоголя, остаточная интоксикация. Если утром человек добавляет еще, то он только усугубляет плохое самочувствие", — рассказал специалист.
По его словам, принятый ночью алкоголь не полностью перерабатывается в организме и задерживается внутри до середины следующего дня. "Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность", — рекомендует Евгений Брюн.
Pravda.Ru также подготовила некоторые приемы, позволяющие свести похмельный синдром к минимуму.
Будь сытым и выспавшимся. Имеется в виду не только хорошая закуска к уже проставленной выпивке, а и та еда, которую вы заранее съели, зная о предстоящем возлиянии. Голодным за стол лучше вообще не садиться.
Накануне выпивки неплохо загрузить в себя витамины группы В, которые помогают организму бороться с алкоголем (особенно В1 (тиамин)). Выпить не меньше грамма витамина С в виде аскорбиновой кислоты, и за два-три часа до застолья съесть 3-4 таблетки гепатопротектора (карсил, эссенциале и т. п.), чтобы помочь своей печени.
Не мешать! Это правило знают все, но выполняют единицы, а зря. Причем смешивать напитки не стоит не только внутри, но и в стакане. Разговоры о том, что сложные коктейли — это вкусно и безопасно, с принятым в России количеством потребления спиртного, становятся неактуальными.
Есть специалисты, которые утверждают, что смешивать нельзя только напитки разного происхождения. Например, виноградные (коньяк, вино) с зерновыми (водка, виски, пиво). Но опыт показывает, что, если дело дошло до таких смесей, значит, процесс уже стал неуправляемым, а превентивная борьба с похмельем — бессмыслицей.
Нужна прозрачность! И не только в отношениях, но и в выборе напитков. Чем прозрачнее спиртное, тем меньше в нем веществ, так мучающих нас по утрам. Среди верных спутников похмелья сивушные масла (неэтиловые спирты), некоторые альдегиды, эфирные масла, красители.
Именно они иногда и придают напиткам приятный вкус и цвет, заодно окрашивая похмельный синдром в тяжелые тона.
Самый "беспохмельный" напиток, вы будете смеяться, водка. Но только хорошего качества и не ведрами. После нее идут: джин, виски, коньяк, бурбон, ром, портвейн, шампанское, красные вина. Конечно, нужно сделать поправки на крепость, сравнивая не просто объем выпитого, а объем чистого алкоголя.
Специальная пища. Мучные продукты, крупы и картофель алкоголь поглощают, но в небольших количествах. Все жирное тормозит всасывание спирта в кровь, но, если алкоголя много, защитный эффект еды быстро сводится к нулю.
Закусывая, не налегайте на сладкие овощи и фрукты (особенно экзотические), и на газированные напитки. Иначе ваша печень не успеет обезвредить избыток спиртного, расщепляя его на углекислоты и воду, а остановится на стадии получения ацетальдегида — главного виновника похмелья.
Скорость. Как говорится, не торопись выпить, а лучше выпей неторопясь. Другими словами, надо забыть, что "между первой и второй промежуток небольшой", поскольку полный эффект от выпитой дозы организм почувствует сполна только минут через двадцать.
Если эту паузу не выдержать, то последующая доза наложится на первую и т. д… В результате, последствия от этой суммы могут оказаться непредсказуемыми как для вас, так и для окружающих.
Секретный прием. Он прост: дабы выпить немерено и остаться трезвым, нужно после каждого возлияния бегать в туалет и там "два пальца в рот"… Но прибегать к такому способу не просто не полезно. Людям с заболеваниями желудка и кишечника просто противопоказано.
Отход ко сну. Торжество закончилось и вам пора спать. Прежде чем отключиться, откройте форточку, съешьте банан и выпейте большой стакан негазированной воды. Бутылку с водой поставьте около кровати в пределах досягаемости.
Алкоголь сильно обезвоживает организм, поэтому воды, соков пейте сколько хотите. На ночь можно выпить стакан с граммовой дозой аскорбинки и съесть еще пару таблеток гепатопротектора.
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