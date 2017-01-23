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Источник Правда.Ру

Талоны на бензин А-95 введены на Дальнем Востоке

Общество

На автозаправочных станциях Магадана продажа бензина АИ-95 осуществляется только по талонам.

Талоны на бензин А-95 введены на Дальнем Востоке
Фото: АР

"Временное ограничение связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион. Дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается, запасов автомобильного топлива достаточно для удовлетворения потребности автолюбителей региона", — приводит "Интерфакс" сообщение департамента цен и тарифов регионального правительства.

Отмечается, что вопрос стоимости нефтепродуктов в регионе находится на постоянном контроле правительства области. Сейчас цены на бензины и дизельное топливо на автозаправочных станциях колымской столицы остаются на прежнем уровне: АИ-98 — 52,20 рублей за литр, АИ-95 — 47,27, АИ-92 — 45,03, дизельное топливо — 45,80 рублей за литр.

Отметим, производство бензина в России продолжает расти, рынок также не испытывает дефицита, однако цены на топливо в 2016 году побили сразу несколько рекордов. Почему дорожает бензин и как на это должен отреагировать, рассказал Pravda.Ru президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

"Нефтяникам надо компенсировать тот рост акцизов, который мы в 2016 году устроили в два раза, плюс инфляция. Это заставляет их поднимать цены, никто на себя налоги брать не хочет. Все налоги берутся в конце концов с потребителя, акциз — это тот же самый налог. ФАС обращает самое пристальное внимание и очень внимательно занимается этим вопросом", — заверил эксперт во время беседы Pravda.Ru.

И действительно, вопрос ценообразования на топливо не остается вне поля зрения ФАС. По словам начальника управления контроля ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрия Махонина, текущий рост цен на бензин на бирже РФ не продлится долго, и в скором времени можно будет наблюдать изменение тренда на снижение.

Он также указал на то, что цены на бирже в настоящее время отыгрывают ряд факторов, такие как рост акцизов, прошедшие ремонты на нефтеперерабатывающих заводах страны, снижение остатков бензинов. Кроме того, поставки на экспорт перестали быть привлекательными для производителей. Однако сейчас эти факторы уже исчерпали себя, считает Махонин.

В настоящее время причин для роста цены уже нет, тем более, что цены у белорусских производителей на бензин стали ниже российских, а это создает определенный риск, что они смогут неожиданно выйти на торговые площадки бирж России и продать свой товар по более привлекательной цене. Так или иначе, но в ФАС уверены, что ситуация с точки зрения розничной цены до сих пор является стабильной.

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