Из-за повышения акцизов на табачную продукцию средняя цена пачки сигарет в 2017 году вырастет и может составить около 220 рублей.
"В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку", — цитирует газета "Известия" письмо замглавы МВД Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.
Расчет подготовлен МВД к совещанию комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, темой которого стало регулирование табачной отрасли. В управлении "П" ГУЭБиПК МВД России подтвердили рост цен на сигареты из-за повышения акцизов, однако, не уточнили, от какой базовой цены отталкивалось министерство в своих расчетах.
Согласно поправкам в Налоговый кодекс с 2017 года минимальный акциз на табачную продукцию вырастет на 26% после индексации Минфина на 10%. В настоящее время средняя цена пачки сигарет составляет около 90 рублей.
Чем продиктовано такое решение и как на такое повышение цен отреагирует общество? Ответить на этот вопрос Pravda. Ru попросила эксперта по потребительскому рынку, председателя совета директоров компании "Маркон" Сергея Рака.
"Антитабачная кампания идет в России полным ходом. Государство действует последовательно, причем не столько минфин, сколько минздрав. Когда был принят закон о запрете продажи в мелкорозничных точках, не стало ни рекламы, ни открытой выкладки товара", — сказал Pravda. Ru Сергей Рак.
По его мнению, повышение акцизов — просто дальнейшие шаги: чем выше акциз, тем чаще люди станут отказываться от курения. Цены растут, число курящих сокращается, а поступления в бюджет снижаются. Но это идет в рамках госполитики о здоровом образе жизни.
"Общество разделится. У кого есть финансовая возможность, те согласятся дороже платить. А вот большинство, как видно по последнему году, будут действовать стереотипно: определят, сколько они в состоянии заплатить, и постараются укладываться в эту сумму", — считает Сергей Рак.
Если стоит задача не просто собрать деньги, а подтолкнуть к здоровому образу жизни, сократив потребление дешевых продуктов, то может получиться так же, как с водкой, когда народ перешел на нелегальные не сертифицированные напитки.
"При этом производители и продавцы, у которых с экономической точки зрения тоже не все благополучно, будут ограничены только кошельком потребителя. Конечно, производители захотят поднять цены, но есть ли еще у них такая возможность — вот это уже большой вопрос", — рассказал эксперт.
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