Прогноз: Средняя цена пачки сигарет вырастет до 220 рублей

Из-за повышения акцизов на табачную продукцию средняя цена пачки сигарет в 2017 году вырастет и может составить около 220 рублей.

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"В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку", — цитирует газета "Известия" письмо замглавы МВД Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

Расчет подготовлен МВД к совещанию комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, темой которого стало регулирование табачной отрасли. В управлении "П" ГУЭБиПК МВД России подтвердили рост цен на сигареты из-за повышения акцизов, однако, не уточнили, от какой базовой цены отталкивалось министерство в своих расчетах.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс с 2017 года минимальный акциз на табачную продукцию вырастет на 26% после индексации Минфина на 10%. В настоящее время средняя цена пачки сигарет составляет около 90 рублей.

Чем продиктовано такое решение и как на такое повышение цен отреагирует общество? Ответить на этот вопрос Pravda. Ru попросила эксперта по потребительскому рынку, председателя совета директоров компании "Маркон" Сергея Рака.

"Антитабачная кампания идет в России полным ходом. Государство действует последовательно, причем не столько минфин, сколько минздрав. Когда был принят закон о запрете продажи в мелкорозничных точках, не стало ни рекламы, ни открытой выкладки товара", — сказал Pravda. Ru Сергей Рак.

По его мнению, повышение акцизов — просто дальнейшие шаги: чем выше акциз, тем чаще люди станут отказываться от курения. Цены растут, число курящих сокращается, а поступления в бюджет снижаются. Но это идет в рамках госполитики о здоровом образе жизни.

"Общество разделится. У кого есть финансовая возможность, те согласятся дороже платить. А вот большинство, как видно по последнему году, будут действовать стереотипно: определят, сколько они в состоянии заплатить, и постараются укладываться в эту сумму", — считает Сергей Рак.

Если стоит задача не просто собрать деньги, а подтолкнуть к здоровому образу жизни, сократив потребление дешевых продуктов, то может получиться так же, как с водкой, когда народ перешел на нелегальные не сертифицированные напитки.

"При этом производители и продавцы, у которых с экономической точки зрения тоже не все благополучно, будут ограничены только кошельком потребителя. Конечно, производители захотят поднять цены, но есть ли еще у них такая возможность — вот это уже большой вопрос", — рассказал эксперт.

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