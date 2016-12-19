Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Врачей оштрафовали на 30 миллиардов рублей за непонятный почерк

Общество

Счетная палата выяснила, что значительная часть нарушений, за которые страховщики штрафуют медицинские организации, не связана с качеством помощи. 43 процента таких нарушений приходятся на орфографические и синтаксические ошибки, а также непонятный почерк в документах.

356967.jpeg
Фото: Fotodom.ru/DP

По данным контрольного ведомства, только в 2015 году за подобные нарушения страховщики взыскали с медицинских организаций более 30 миллиардов рублей, сообщает "Медуза".

В Счетной палате также пришли к выводу, что за год на посреднической деятельности страховщиков система ОМС потеряла 30,5 миллиарда рублей. Юргенс заявил, что эти цифры "не находят реального подтверждения".

Всего же за прошлый год было выявлено почти 3 млн нарушений качества медпомощи. При этом количество нарушений в расчете на застрахованных отличается, как между регионами, так и внутри региона. 53 процента санкций приходится на нарушения качества медпомощи, причем в основном за несоблюдение порядков и стандартов медпомощи.

Как ранее сообщала Правда.Ру, врачей не так давно обязали показывать пациентам по их просьбе записи, сделанные на приеме. Пациенты смогут получить свои медкарты на руки в течение 30 дней. Ознакомиться с ними можно будет в специально отведенном для этого месте.

Правда, эксперты уверены, что пациенты от этого не выиграют. Ведь человек без специального образования вряд ли поймет медицинские термины и сможет оценить качество лечения. А вот врачам такое нововведение пойдет на пользу, уверена депутат Госдумы 6-го созыва, заслуженный врач РФ Лариса Фечина:

— Вообще, надо сказать, что в последнее время как будто какая-то неведомая сила сталкивает лбами профессиональное медицинское сообщество и пациентов. И с той, и с другой стороны звучат порой справедливые упреки в том, что в рамках этого недопонимания больной получает искаженную информацию, а медики, наоборот, жалуются на своеобразный "пациентский экстремизм", когда за желанием получить какую-то информацию стоят, может быть, какие-то корыстные интересы, в том числе и денежные.

Что касается качества медпомощи, то в российских СМИ все чаще появляется порой пугающая информация. В Подмосковье следователи расследуют дело о халатности врачей после гибели пациента, которого неделю лечили от радикулита, а доставили в больницу с диагнозом "пневмония".

Мужчина обращался за медицинской помощью дважды в конце октября. Ему поставили диагноз: радикулит. Через несколько дней состояние ухудшилось. Тогда врачи написали, что у пациента пневмония. Его отправили в больницу. В медучреждении 2 ноября мужчина скончался. По некоторым данным, умер он от рака.

А в Рязанской области женщина рассказала, что вместо опухоли ей вырезали почку. Отмечается, что после операции женщина была выписана из больницы. В медицинской карточке говорится, что состояние ее организма находится в норме. По документам пациентку выписали с двумя почками. Вместе с этим результаты нескольких последующих обследований сразу после ее выписки левую почку не обнаружили.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


Российские врачи: между молотом и пациентом
Темы медицина
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как лучше печь блины
Рецепты
Как лучше печь блины
Как правильно красить глаза
Красота
Как правильно красить глаза
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
Итальянский политолог: Левых все труднее отличить от правых
Здравоохранение
Наркомания: Насильно здоров не будешь
Газ
Зима поставила Украину в газовый цейтнот
Читательский топ
CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Американцы повально отказываются от гражданства США
В Госдуме предложили Украине вернуть долги "натурой"
NBC: Спустя три года США возвращают свои танки в Европу
Ученые: Большая голова продлевает жизнь
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму

Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты не оставят без ответа хакерские атаки на американские системы, которые приписывают России.

CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Американцы повально отказываются от гражданства США
Мир
Американцы повально отказываются от гражданства США
Украина
В Госдуме предложили Украине вернуть долги "натурой"
Мир
NBC: Спустя три года США возвращают свои танки в Европу
Воспитание
Враги народа

Снова – об истории сложнейших отношений определенной части творческой интеллигенции с народом: это известное российское злополучие достойно пера Шекспира, и оно к тому же кажется нескончаемым. При всей односложности драматургии новые главы этой истории моментально захватывают в плен умы и сердца наблюдателей, и страсти тут же взметаются нешуточные.

Враги народа
Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
Мир
Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
Мир
CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Мир
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Украина
Социологи поражены: Украинцы не считает "москалей" врагами

Согласно результатам опроса, 41,6% украинцев не верят, что Россия будет воевать с Украиной.

Социологи поражены: Украинцы не считает "москалей" врагами
Мальчик, усыновленный из России, рассказал об ужасах итальянского приюта
Мир
Мальчик, усыновленный из России, рассказал об ужасах итальянского приюта
Мир
BBC: Генерал НАТО объявил Запад проигравшим России в Сирии
Происшествия
В Китае за выброшенную из окна на ребенка бутылку заплатил весь дом
Юрий Носовский Зима поставила Украину в газовый цейтнот Юрий Носовский Андрей Соколов Враги народа Андрей Соколов Любовь Степушова (Люлько) Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело" Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
вячеслав судаков Daily Mail: Западные СМИ с самого начала лгали о ситуации в Алеппо
вячеслав судаков Форвард сборной Швеции покаялся за "уничтожение российского праздника"
alika471 В отношении Виталия Мутко свое расследование начал комитет по этике ФИФА
alika471 В отношении Виталия Мутко свое расследование начал комитет по этике ФИФА
vkontakte_106228628 Стиверн сбежал от Поветкина, с которым отказался драться
Наиль Усманов(Facebook) СМИ США недовольны первыми назначениями "русского пуделя" Трампа
Syl Stall Американцы повально отказываются от гражданства США
Petko Ganchev СМИ США недовольны первыми назначениями "русского пуделя" Трампа
Виктор Гольдмахер В отношении Виталия Мутко свое расследование начал комитет по этике ФИФА
Serz Piol С лидерами польской оппозиции решил встретиться президент Анджей Дуда
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?