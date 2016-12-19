Счетная палата выяснила, что значительная часть нарушений, за которые страховщики штрафуют медицинские организации, не связана с качеством помощи. 43 процента таких нарушений приходятся на орфографические и синтаксические ошибки, а также непонятный почерк в документах.
По данным контрольного ведомства, только в 2015 году за подобные нарушения страховщики взыскали с медицинских организаций более 30 миллиардов рублей, сообщает "Медуза".
В Счетной палате также пришли к выводу, что за год на посреднической деятельности страховщиков система ОМС потеряла 30,5 миллиарда рублей. Юргенс заявил, что эти цифры "не находят реального подтверждения".
Всего же за прошлый год было выявлено почти 3 млн нарушений качества медпомощи. При этом количество нарушений в расчете на застрахованных отличается, как между регионами, так и внутри региона. 53 процента санкций приходится на нарушения качества медпомощи, причем в основном за несоблюдение порядков и стандартов медпомощи.
Как ранее сообщала Правда.Ру, врачей не так давно обязали показывать пациентам по их просьбе записи, сделанные на приеме. Пациенты смогут получить свои медкарты на руки в течение 30 дней. Ознакомиться с ними можно будет в специально отведенном для этого месте.
Правда, эксперты уверены, что пациенты от этого не выиграют. Ведь человек без специального образования вряд ли поймет медицинские термины и сможет оценить качество лечения. А вот врачам такое нововведение пойдет на пользу, уверена депутат Госдумы 6-го созыва, заслуженный врач РФ Лариса Фечина:
— Вообще, надо сказать, что в последнее время как будто какая-то неведомая сила сталкивает лбами профессиональное медицинское сообщество и пациентов. И с той, и с другой стороны звучат порой справедливые упреки в том, что в рамках этого недопонимания больной получает искаженную информацию, а медики, наоборот, жалуются на своеобразный "пациентский экстремизм", когда за желанием получить какую-то информацию стоят, может быть, какие-то корыстные интересы, в том числе и денежные.
Что касается качества медпомощи, то в российских СМИ все чаще появляется порой пугающая информация. В Подмосковье следователи расследуют дело о халатности врачей после гибели пациента, которого неделю лечили от радикулита, а доставили в больницу с диагнозом "пневмония".
Мужчина обращался за медицинской помощью дважды в конце октября. Ему поставили диагноз: радикулит. Через несколько дней состояние ухудшилось. Тогда врачи написали, что у пациента пневмония. Его отправили в больницу. В медучреждении 2 ноября мужчина скончался. По некоторым данным, умер он от рака.
А в Рязанской области женщина рассказала, что вместо опухоли ей вырезали почку. Отмечается, что после операции женщина была выписана из больницы. В медицинской карточке говорится, что состояние ее организма находится в норме. По документам пациентку выписали с двумя почками. Вместе с этим результаты нескольких последующих обследований сразу после ее выписки левую почку не обнаружили.
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