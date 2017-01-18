Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Суд прекратил дело о незаконном миссионерстве во время лекции о йоге

Общество

Мировой суд 18 января прекратил административное производство в отношении жителя Петербурга Дмитрия Угая.

358355.jpeg

Ранее его обвинили в незаконной миссионерской деятельности во время лекции о йоге - согласно пакету антитеррористических законов.

"Производство прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения", - сказала судья Жанна Кустанович.

По данным полиции, во время лекции по йоге Угай проповедовал идеи вайшнавизма (одно из направлений индуизма - прим.) среди лиц, не являющихся его сторонниками, с целью привлечения их в религиозное объединение.

Внимание полиции было вызвано обращением петербуржца Наиля Насибуллина, который в своём заявлении в 76 отдел полиции Петербурга написал, что Угай является последователем общества сознания Кришны. Российский исследователь современного религиозного сектантства Александр Дворкин относит эту организацию к числу тоталитарных сект. По словам самого Угая, выступление было посвящено основам йоги.

Административный протокол был составлен по статье 5.26 "Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях" КоАП РФ.

Заседание мирового суда проходило в просторном зале заседаний в Смольнинском районном суде. В ходе заседания Угай заявил, что прочитанная им лекция носила научно-просветительский характер. Угай назвался специалистом в онтологии и теории познания. "Йога - это путь к самопознанию", - заявил он в ходе слушания дела.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Экспертное мнение
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Ближний Восток
Трамп не будет ссориться с бензоколонкой
Недвижимость
Застройщики жилья вышли на демпинг
Читательский топ
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Новый вице-президент США заявил о провале американской дипломатии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Политика
Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт
Украина
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Спорт
Российский боец UFC победил при помощи уникального приема. ВИДЕО
Происшествия
Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?

Район на востоке Украины, где разбился малайзийский Boeing-777, будет вновь обследован специалистами.

Голландия прозрела: Расследование по MH17 возобновлено?
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Экономика
Кудрин предложил ограничить Россию десятком "супергородов"
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Мир
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Мир
Лидер левых Германии предложила заменить НАТО союзом с РФ
Человек
Антибиотики бессильны. Мы все умрем?
Дмитрий Нерсесов Трамп не будет ссориться с бензоколонкой Дмитрий Нерсесов Любовь Степушова Россию и Украину судит родной брат "пуделя" Любовь Степушова Андрей Соколов Оборотни и эльфы либерального бомонда Андрей Соколов
Комментарии
Виктор Гольдмахер Аляску продали, сдали в аренду или подарили?
Алексей Чёрный Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Alex Al США сделают свою "Армату" только через 15 лет
валерия облакова Национальные особенности женской красоты
nina sevastianidou Национальные особенности женской красоты
Alexey Orlov Оборотни и эльфы либерального бомонда
Alex Mishin Аляску продали, сдали в аренду или подарили?
ренат джабаров Оборотни и эльфы либерального бомонда
vkontakte_403418800 Украина: Безработным — дырка от бублика
Алексей Котов(Одноклассники) "Мы многое потеряли": Почему Россия не влияет на чужие выборы и чем это плохо
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?