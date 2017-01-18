Суд прекратил дело о незаконном миссионерстве во время лекции о йоге

Мировой суд 18 января прекратил административное производство в отношении жителя Петербурга Дмитрия Угая.

Ранее его обвинили в незаконной миссионерской деятельности во время лекции о йоге - согласно пакету антитеррористических законов.

"Производство прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения", - сказала судья Жанна Кустанович.

По данным полиции, во время лекции по йоге Угай проповедовал идеи вайшнавизма (одно из направлений индуизма - прим.) среди лиц, не являющихся его сторонниками, с целью привлечения их в религиозное объединение.

Внимание полиции было вызвано обращением петербуржца Наиля Насибуллина, который в своём заявлении в 76 отдел полиции Петербурга написал, что Угай является последователем общества сознания Кришны. Российский исследователь современного религиозного сектантства Александр Дворкин относит эту организацию к числу тоталитарных сект. По словам самого Угая, выступление было посвящено основам йоги.

Административный протокол был составлен по статье 5.26 "Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях" КоАП РФ.

Заседание мирового суда проходило в просторном зале заседаний в Смольнинском районном суде. В ходе заседания Угай заявил, что прочитанная им лекция носила научно-просветительский характер. Угай назвался специалистом в онтологии и теории познания. "Йога - это путь к самопознанию", - заявил он в ходе слушания дела.