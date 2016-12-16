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Источник Правда.Ру

Жители мегаполисов и провинциалы встретят Новый год по-разному

Общество

43% жителей российских городов-миллионников проведут новогодние праздники вне дома. Большинство из них отправятся в экскурсионные поездки. При этом среди путешественников лишь треть планируют отдыхать за пределами страны. Встречать Новый год дома, на даче или у родственников собираются 57% жителей крупных российских городов.

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Фото: AP

Среди путешественников, вне зависимости от возраста и уровня дохода, наиболее популярен культурно-познавательный туризм: таким образом намерены отдохнуть 55,8% человек. В разы меньший интерес вызывают пляжный и горнолыжный отдых, а наименее популярны поездки с целью оздоровления.

Из выбравших культурно-познавательные поездки по России 28% собираются посетить Москву и Санкт-Петербург. Среди других лидеров внутреннего экскурсионного туризма города Золотого кольца (13%), Казань (8%) и резиденция Деда Мороза — Великий Устюг (5%), сообщает РБК. Наиболее популярным регионом (более 70%) для экскурсионной поездки за рубеж на новогодние праздники является Европа. Также выбор россиян пал на Таиланд.

Тем временем Росстат подсчитал, во сколько обойдется новогоднее застолье. В условный набор продуктов для встречи Нового года вошли колбасы и мясная нарезка, рыбные консервы и деликатесы, икра, курица, говядина, апельсины, напитки, игристое вино отечественного производства, российский коньяк и конфеты.

Выяснилось, что в этом году среднестатистическая российская семья из четырех человек потратит на новогоднее застолье 5585 рублей. Кроме того, в ведомстве также подсчитали "индексы оливье и селедки под шубой". Салаты в этом году также подорожали. Приготовление "Оливье" обойдется россиянам в среднем в 310 рублей (на 1,8% больше, чем год назад), а селедка под шубой — в 155 рублей (рост составил 3,7%).

Кстати, письма к Деду Морозу в этом году пишут больше взрослые, чем дети. Россияне просят у зимнего волшебника погасить их кредиты. Многие россияне хотят встретить Новый год без долгов, поэтому взрослые просят Деда Мороза одним взмахом посоха разрешить их проблемы с кредитами.

Некоторые просили Деда Мороза помочь с началом новой жизни. С просьбой подарить на праздник мужчину мечты нередко обращались молодые девушки от 20 до 30 лет.

Самым желанным подарком для детей оказался планшет компании Apple. На втором месте по популярности идёт гироскутер. Довольно часто дети просят Деда Мороза подарить музыкальные инструменты. Сообщается, что всего три ребёнка из семи тысяч желали бы увидеть под ёлкой книги.

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