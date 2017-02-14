Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запись телефонного разговора пранкеров с членом конгресса США, во время которого речь зашла о вмешательстве России во внутренние дела Лимпопо.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", пранкеры Вован и Лексус разыграли члена палаты представитель США от Калифорнии Максин Уотерс. Они представились премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и, говоря об усилении антироссийских санкций, заявили, что российским хакерам удалось вмешаться в выборы в Лимпопо, свергнуть президента Бармалея и поставить "марионетку Кремля" Айболита.
Рассуждая о перевороте в Лимпопо, Уотерс на полном серьезе заявила: "Если что, США будут на вашей стороне, ребята. И эти новые вторжения в эти места… Я не знаю, сколько у нас там людей, из наших разведывательных ведомств, но нам нужно больше информации по этому поводу. Когда я буду разговаривать с ними, мне надо будет сделать конкретное заявление".
"Президент АйБолит из страны Лимпопо… Русские сказки становятся правдой. Господь, не покидай Америку!", — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее Уотерс заявила, что Россия напала на…. Корею!
"Нас беспокоит тот факт, что Трамп готов броситься в объятья российскому президенту, пока он продолжает атаковать Корею. Я думаю, что Трамп загонит себя в такую ситуацию, когда американскому народу придется задаться вопросом: "Что нам теперь делать?"", — заявила Уотерс.
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