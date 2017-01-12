В Саратове вынесен приговор "автобусному гонщику"

В Саратове водителя городского автобуса суд приговорил к полутора годам ограничения свободы. Мужчина устроил гонки с конкурентом по маршруту, в результате чего один из пассажир получил серьезные травмы.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщает областная прокуратура, 41-летний водитель автобуса маршрута №284К на улице Московской в феврале прошлого года стал препятствовать проезду другого автобуса, при этом подсудимый совершал резкие маневры по перестроению из ряда в ряд, резко разгонял автобус и экстренно тормозил.

"При повороте на улицу Чернышевского Александр Чернышов в очередной раз набрал скорость и затормозил, в результате чего одна из пассажирок не удержалась за поручень и, потеряв равновесие, упала, получив телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью", — приводит сообщение прокуратуры РИА Новости.

Суд признал Чернышова виновным по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Помимо ограничения свободы, подсудимого лишили водительских прав на 1,5 года. Сам водитель свою вину не признал.

Отметим, на сегодняшний день безопасными пассажирские автомобильные перевозки в нашей стране назвать не получается даже с большой натяжкой. Скорее, дела обстоят прямо противоположным образом — ситуация критическая. Проблемы, связанные с водителями, имеющими привычку садиться за руль в нетрезвом виде, в России действительно актуальна. Периодически в СМИ проходит информация о происшествиях, спровоцированных именно такими автомобилистами. И речь, конечно, не только о пассажироперевозчиках.

Как же справиться с лихачами и пьяными водителями на российских дорогах? Нужно ли создать в ГИБДД телефон доверия? Как вести себя водителю или пешеходу, если на дороге неадекватный водитель? На эти вопросы Pravda. Ru ответил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

— Игорь, лихачи на российских дорогах не редкость. Появляются они, как всегда, неожиданно, создают опасные ситуации. Как с этим бороться?

— Во-первых, уже в ближайшее время будет законодательно прописано наказание за агрессивную езду. Я знаю, что наказание за это будет очень суровым, связанным с лишением прав и очень высокими штрафами. Вменяться оно будет "автоматом".

— Кто их будет ловить?

— Может, ловить и не придется. Законодательно будут прописаны обязательства правоохранительных органов и судов принимать данные с видеорегистраторов граждан. Это большой шаг вперед.

Во-вторых, я убежден, что нам срочно нужен в стране некий телефон быстрого реагирования при ГАИ. Возникает довольно много ситуаций, когда даже я, не жалобщик по жизни, хотел бы позвонить и сказать: на дороге — сумасшедший, номер его машины такой-то.

Телефон доверия должен быть напрямую связан с оперативными службами, вслед за звонком выезжает какая-то дежурная бригада и останавливает придурка. Но если полиция убедится, что это был ложный вызов, она спросит с меня, звонившего.

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