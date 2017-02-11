Власти ДНР вышли на след убийц Гиви

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что вышли на след предполагаемых убийц командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного как Гиви. Об этом рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

фото: Вконтакте, группа «Гиви» - Градоустойчивый ополченец | «Сомали»

"Мы уже вышли на след преступников и ответственно заявляем, что каждый из них понесет заслуженное наказание", — цитирует Басурина РИА "Новости".

Напомним, командир подразделения "Сомали" Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит 8 февраля в Донецке в результате теракта. По данным следствия, комбат "Сомали" полковник Михаил Толстых стал жертвой покушения в штабе, прямо у себя в кабинете.

Позже в прокуратуре ДНР заявили, что правоохранительным органам удалось по горячим следам выйти на предполагаемых исполнителей убийства Гиви. Как сообщает ФАН со ссылкой на источники в ВС ДНР, убийство могли совершить законспирированные украинские агенты.

По последнему заявлению заместителя главы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина, следствие рассматривает две возможные версии убийства: применение РПО-З "Шмель" и подрыв взрывного устройства.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко пообещал отомстить за смерть Гиви.

"Это срыв минских соглашений. Украина еще не знает, с кем она связалась. За него в любом случае отомстим. Мы терпим до тех пор, пока не победим", - сказал Захарченко. Он добавил, что жители Донбасса никогда "не плясали ни под чью дудку" и не собираются этого делать в будущем.

Ранее в убийстве комбата обвинили ополченца Игоря Мыльцева, известного как Француз. В "Новой газете" опубликовали переписку, в которой со страницы Мыльцева в соцсети некто признается в убийстве Гиви. Он опроверг эту информацию, заявив, что страница была взломана еще в прошлом году. Позже в ДНР отметили, что это очередной "вброс" со стороны украинских спецслужб.

Прощание с Гиви прошло 10 февраля. На церемонию в Донецке пришли около 10 тысяч человек. Погибшего бойца похоронили на кладбище в районе "Донецкого моря" рядом с другом, командиром батальона "Спарта", россиянином Арсеном Павловым (позывной "Моторола"), также героем ДНР.

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