Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Власти ДНР вышли на след убийц Гиви

Общество

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что вышли на след предполагаемых убийц командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного как Гиви. Об этом рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

359411.jpeg
фото: Вконтакте, группа «Гиви» - Градоустойчивый ополченец | «Сомали»

"Мы уже вышли на след преступников и ответственно заявляем, что каждый из них понесет заслуженное наказание", — цитирует Басурина РИА "Новости".

Напомним, командир подразделения "Сомали" Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит 8 февраля в Донецке в результате теракта. По данным следствия, комбат "Сомали" полковник Михаил Толстых стал жертвой покушения в штабе, прямо у себя в кабинете.

Позже в прокуратуре ДНР заявили, что правоохранительным органам удалось по горячим следам выйти на предполагаемых исполнителей убийства Гиви. Как сообщает ФАН со ссылкой на источники в ВС ДНР, убийство могли совершить законспирированные украинские агенты.

По последнему заявлению заместителя главы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина, следствие рассматривает две возможные версии убийства: применение РПО-З "Шмель" и подрыв взрывного устройства.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко пообещал отомстить за смерть Гиви.

"Это срыв минских соглашений. Украина еще не знает, с кем она связалась. За него в любом случае отомстим. Мы терпим до тех пор, пока не победим", - сказал Захарченко. Он добавил, что жители Донбасса никогда "не плясали ни под чью дудку" и не собираются этого делать в будущем.

Ранее в убийстве комбата обвинили ополченца Игоря Мыльцева, известного как Француз. В "Новой газете" опубликовали переписку, в которой со страницы Мыльцева в соцсети некто признается в убийстве Гиви. Он опроверг эту информацию, заявив, что страница была взломана еще в прошлом году. Позже в ДНР отметили, что это очередной "вброс" со стороны украинских спецслужб.

Прощание с Гиви прошло 10 февраля. На церемонию в Донецке пришли около 10 тысяч человек. Погибшего бойца похоронили на кладбище в районе "Донецкого моря" рядом с другом, командиром батальона "Спарта", россиянином Арсеном Павловым (позывной "Моторола"), также героем ДНР.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Гиви, Моторола, Мозговой...Кто пишет "черный список Донбасса"?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Мелонпан - японские булочки
Рецепты
Мелонпан - японские булочки
Шоколадное обертывание в домашних условиях
Красота
Шоколадное обертывание в домашних условиях
Комментарии
Актуальная аналитика
Личность в культуре
Переводчик из США: "Пушкин — в моих генах"
Мировая кооперация
ТТП без США теряет смысл
Изобретения
Контрацептив для мужчин: обезьяны уже проверили
Читательский топ
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Ученые сделали удивительное открытие в джунглях Амазонки. Видео
Экс-глава украинской разведки рассказал о масштабной спецоперации против России
Школьница из Анапы доказала теорему для выигрышей в лотерею
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом

Киевские власти готовятся к активным боевым действиям на Донбассе. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на военно-дипломатические источники в Москве.

Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Украина
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Наука и техника
Ученые сделали удивительное открытие в джунглях Амазонки. Видео
Мир
Экс-глава украинской разведки рассказал о масштабной спецоперации против России
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами

Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".

Почему Райкин объявил россиян некрофилами
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Мир
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Общество
В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
Мир
ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса

Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса
Донецк прощается с Гиви: тысячи людей, слезы и цветы
Общество
Донецк прощается с Гиви: тысячи людей, слезы и цветы
Мир
Россия заставит Трампа вернуть "посольские дачи"
Украина
Гиви, Моторола, Мозговой... Кто пишет "черный список Донбасса"?
Игорь Буккер Контрацептив для мужчин: обезьяны уже проверили Игорь Буккер Олег Артюков Майдан невозможности: почему в России не будет революции Олег Артюков Дмитрий Нерсесов "Талибан" поможет в борьбе против ИГИЛ Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Sonia Son МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е"
koreisha alexa Сноуден прокомментировал слухи о выдаче Америке
Борис Пароля Власти ДНР вышли на след убийц Гиви
Артём Митенёв Майдан невозможности: почему в России не будет революции
Алексей Калинович(Facebook) Майдан невозможности: почему в России не будет революции
Николь Смитт Захарченко поклялся отомстить за смерть Гиви
Николь Смитт Захарченко поклялся отомстить за смерть Гиви
Николь Смитт Медики рассказали, чем опасен стресс для мужчин
Игорь Котов(Facebook) Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Николь Смитт Валентинки с Гитлером вызвали скандал в США
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?