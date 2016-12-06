Саудиты осыпали нищего уборщика золотом и iPhone7

Уборщик из Бангладеш стал знаменитым после того, как его высмеял неизвестный пользователь инстаграма. Назеру аль-Ислам Абудл Кариму из Республики Бангладеш, работающему в Саудовской Аравии уборщиком, повезло оказаться запечатлённым на фото, которое выложил в Интернет один из пользователей соцсети. На фото Карим рассматривает золотые украшения у витрины ювелирного магазина, пишет Life.ru.

Снимок автор подписал следующими словами: "Этот человек заслуживает смотреть только на мусор". Но пользователи соцсети были другого мнения. Фотография человека, у которого нет денег на золотые украшения, растрогала саудитов, за короткое время ею поделились более 6500 раз.

Неравнодушные люди нашли магазин, изображенный на фото, и направились туда с подарками для Карима. Он стал обладателем украшения, на которое смотрел, нескольких мешков риса и мёда, смартфонов Apple iPhone 7 и Samsung Galaxy, а также билета на родину.

При этом сам Карим зарабатывал 187 долларов в месяц.

Как ранее писала Правда.Ру, на прошлой неделе ажиотаж среди жителей Саудовской Аравии вызвало другое фото в соцсетях. Девушка выложила свой снимок без хиджаба в твиттере. Девушка сообщала, что отправилась на завтрак без хиджаба и абайи — длинного арабского платья с рукавами. Вскоре снимок был удалён.

— Этим поделилось так много людей, что дошло до экстремистов. Теперь ей угрожают, — рассказал The Independent житель Саудовской Аравии. — Она удалила свой твит, но это не помогло. Поэтому она удалила и свой аккаунт.

Мнения пользователей разделились. Одни угрожали девушке расправой и требовали даже казни, другие недоумевали: неужели одежда важнее, чем жизнь человека?

Кстати, в России пользователи соцсетей в начале года завидовали уборщице из "Газпрома". Женщина, у которой украли дорогую сумку, буквально стала звездой.

В СМИ появились комментарии сотрудников магазина Dior, которые уточнили, что это сумка Lady Dior — из последней коллекции. Они оценили ее в 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Скромная сотрудница госкорпорации, покупающая аксессуары за два миллиона рублей, вызвала восхищение и зависть. "А чего добился ты?" — задавались вопросом интернет-пользователи.

Правда, в полиции заявили, что стоимость сумочки переоценена. Работающая уборщицей в одном из предприятий "Газпрома" женщина якобы больше переживала не о сумочке, а о 15 тысячах рублей, которые в ней были.

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