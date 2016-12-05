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Источник Правда.Ру

Россия победила в чемпионате "лучших рабочих мира"

Общество

Cборная России заняла первое место в общем зачёте на европейском чемпионате рабочих профессий EuroSkills 2016, который состоялся в шведском Гётеборге.

Россия победила в чемпионате лучших рабочих мира
Фото: REX

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организаторов, россияне заняли первое место по очкам, набрав 15882 балла.

В медальном зачёте сборная России стала седьмой, завоевав два золота, два серебра и одну бронзу. Также россияне получили 11 почётных наград, вручаемых за качество выполнения задания.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что правительство разрабатывает план массовой подготовки рабочих. По словам председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, современная эффективная система профессионального образования должна быть ориентирована на запросы предприятий и удовлетворять потребности нашей экономики. Проблема особенно актуальна на фоне оттока трудовых мигрантов из России.

Как рассказал ранее Pravda. Ru директор столичного политехнического колледжа №13 им. П. А. Овчинникова Николай Селенков, совершенно правильно то, что сейчас делает государство — мы получили в этой сфере так называемую программу Путина, и это дало большой толчок профессиональному образованию. Причем особенно позитивные сдвиги в этом вопросе наметились именно сейчас, когда Россия встала перед необходимостью срочного импортозамещения.

"Более мобильный выпускник более востребован, более успешен, — считает президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России, доктор педагогических наук, профессор Виктор Демин. — В последнее время меняется общая общественная ментальность, общество меняет свое отношение к профобразованию. Спрос на технические специальности, гарантия трудоустройства становятся привлекательными для молодежи. Условия труда на предприятиях меняются, технологии меняются, интеллектуальным становится труд того же рабочего… Меры отличные. Будем ждать теперь подъема промышленного производства!" — добавил эксперт.

Отметим, сейчас зарплата обладателей рабочих профессий достигает 120 тысяч рублей в месяц. Самыми высокооплачиваемыми специалистами являются сварщики. Самыми низкооплачиваемыми — грузчики и операторы фасовочного оборудования. Золотую середину составляют водители грузовиков, маляры-штукатуры, машинисты экскаватора, промышленные альпинисты и фрезеровщики — они получают за свою работу до 100 тысяч рублей.

Согласно исследованию, SuperJob. ru, рабочие профессии в России набирают популярность, показывают опросы населения. Если в 2010 году в техникум после школы планировали поступать всего 8% выпускников, то в 2015 — уже 21%. Эксперты считают, что это связано с ростом зарплат высококвалифицированных кадров — порой зарплата рабочего больше, чем у офисного клерка средней руки.

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Темы профессия образование
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