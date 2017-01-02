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Источник Правда.Ру

Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения

Общество

Американские исследователи выяснили, что месяц рождения человека, помимо судьбы, влияет на долголетие и здоровье. Согласно наблюдениям ученых, до глубокой старости на 40 процентов чаще доживают люди, родившиеся осенью. Тем, кто родился весной, повезло меньше.

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Фото: REX

Рожденные зимой чаще подвержены развитию шизофрении. Однако они реже страдают близорукостью и аллергиями, в отличие от летних именинников.

Кроме того, американские специалисты считают, что в учебе преуспевают дети, которые появились на свет в начале учебного года. Специалисты добавили, что их исследования направлены на изучение факторов, влияющих на человека в связи с рождением в определенные месяцы, а вовсе не для предсказания судьбы, сообщает издание Вечерняя Москва.

Как ранее писала Правда.Ру, ученые выяснили, что на продолжительность жизни влияет… размер головы. Правда, пока такие выводы сделали только относительно животных. Оказалось, что самки благородных оленей (Cervus elaphus) с наиболее крупными головами живут дольше своих собратьев по стаду. Кроме того, учёные выяснили, что объём черепа — наследуемая черта. Это важно, так как данный параметр напрямую связан с размером мозга и косвенно — с интеллектом. Научная статья, посвящённая этим вопросам, опубликована в журнале Royal Society Open Science.

До этого исследователи заявили: на количество прожитых человеком лет влияет его настрой. Стоит быть оптимистично настроенным и верить в хорошее самочувствие, и тогда появится большая вероятность, что именно так все и произойдет.

Фактически, если программировать себя на болезни и нищету, то такой исход неизбежен. Те люди, кто отчетливо представляет себя постаревшим, знает, чем хочет заниматься и как будет жить дальше, проживают более долгую жизнь, чем те, которые опасаются старости и отгоняют от себя подобные мысли.

Между тем на продолжительность жизни женщин определяет длина так называемых теломер, "хвостов" на концах хромосом.

Исследователи поясняют, что теломеры — это концевые участки хромосом, находящихся в ядре каждой клетки человеческого организма, которые защищают ДНК от повреждений. При каждом делении клетки они становятся короче, когда их длины оказывается недостаточно для нового деления, клетка погибает.

Не так давно ученые обнаружили, что длина теломер и их состояние могут меняться не только с возрастом, но и в результате различных процессов в организме, связанных с депрессией, бедностью и стрессом. В частности, большое количество оксидантов и других агрессивных молекул в клетках ведет к аномально быстрому сокращению в длине теломер, и, соответственно, к их ускоренному старению.

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Темы наука продолжительность жизни
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