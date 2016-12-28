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Источник Правда.Ру

Путин: России никто не сможет создать проблем, которые она не решит

Политика

 

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Фото: AP

﻿Президент России Владимир Путин уверен, что никто не может создать России таких проблем, которые она не смогла бы преодолеть.

"Единственное, что хочу подчеркнуть, мы напряженно работали и работали успешно. И только что в составе Совета безопасности России мы говорили, что уходящий год был даже сложнее в какой-то степени в решении социально-экономических проблем, чем прошлый, 2015 год", - цитирует главу государства ТАСС.

Путин добавил, что успехи в значительной степени заслуга руководителей, их подчиненных и управленческих команд.

"Никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть, главное, что мы работаем успешно", - отметил президент России на праздничном приеме в Кремле.

Президент провозгласил тост за Россию, за российский народ и пожелал всем присутствующим успехов в следующем году.

Также СМИ сообщили, что президент принял решение изменить формат традиционного новогоднего приёма в Кремле.

"Вы знаете, что произошло у нас в предшествующие несколько дней. Поэтому мы решили традиционный формат новогоднего приёма изменить. Придать ему более рабочий характер", - сказал глава государства.

Достижения России и лично Владимира Путина в уходящем году уже оценили западные СМИ. Анализ провело издание The Huffington Post. Так, основными достижениями российского президента, по мнению журналистов, стали успешная российская военная операция в Сирии, выход из международной изоляции, расположение к себе части европейского общественного мнения и укрепление власти внутри самой России.

Используя право вето в Совете Безопасности, Россия блокировала инициативы западных лидеров. Россия смогла сменить статус "изгоя" на статус "задающего темп" лидера. Как пишет The Huffington Post, в Европе Россия представляется единственной страной, которая эффективно борется с исламистским терроризмом. А Владимир Путин стал некой объединяющей идеей для многочисленных европейских партий и политиков.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, СМИ узнали, как проведет предстоящие праздники президент. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин отметит Новый год, как и большинство россиян, с родными и друзьями.

"До 30-го числа включительно у президента рабочий график уже распланирован, он работает. Что касается встречи Нового года, то он будет встречать его дома... С родными и близкими, традиционно", - сообщил Дмитрий Песков.

 

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