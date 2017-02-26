Порошенко обещает "не оставлять без поддержки" крымчан

Президент Украины Петр Порошенко пообещал "не оставлять без поддержки" жителей Крыма. Он написал на своей странице в "Фейсбуке".

Фото: АР

"Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки", — заявил Порошенко. Он также подчеркнул, что Россия "несет ответственность за грубое нарушение прав человека" на полуострове.

"Весь цивилизованный мир знает: Крым — это Украина. Мы продолжаем борьбу", — считает украинский лидер.

"Правда.Ру" сообщала, что ранее Порошенко заявил о существовании угрозы "полномасштабной войны" с Россией: "Российский военный контингент на юго-востоке, в Приднестровском измерении Молдавии, тоже, по моему глубокому убеждению, может в любое время быть использован для атаки на наши территории и угрожает нашим границам".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что использовать силу для урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения Крыма призывает советник Порошенко Владимир Горбулин. Об этом он пишет в статье, опубликованной на сайте ZN. UA.

"Постепенно исчерпывается потенциал дипломатических средств решения проблем донбасского конфликта и аннексированного Крыма. Собственно, этого потенциала осталось не более чем на два-три года. И в скором времени остро встанет вопрос активного и эффективного привлечения другого инструмента внешнеполитической деятельности — вооруженных сил", — отметил Горбулин.

По мнению советника главы государства, "освобождение" территорий может занять довольно длительное время и произойдет только при благоприятной возможности, когда "Украина окрепнет, РФ ослабнет, а западные союзники будут готовы поддержать войну украинского народа". "Пока такая возможность не появится, главным средством давления на захватчиков и их прислужников будет оставаться блокирование оккупированных территорий", — добавил Горбулин.

Напомним, что представители украинской власти, украинские военные говорили, что надо "сажать, вычищать, выгонять" крымчан за предательство.

В ходе опроса ВЦИОМ 80% крымчан заявили, что удовлетворены положением дел в республике. О доверии главе республики Сергею Аксенову заявили 79% опрошенных. При этом чаще других позитивные оценки высказывали крымчане пенсионного возраста (89%).

Исследование также показало, что жители Крыма положительно оценивают ремонт дорог и демонтаж незаконных строений в стометровой прибрежной зоне. Две трети (68%) опрошенных оценивают негативно состояние дорог, при этом три четверти (76%) отмечают улучшение ситуации в течение года. 91% опрошенных заявили, что видели лично или слышали о ремонте дорог в республике, из них 62% оценили объем дорожного ремонта и строительства как значительные.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!