Что означает признание Россией паспортов ДНР и ЛНР

Президент России подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Подписание этого важнейшего документа стало главной новостью вечера 18 февраля.

Эксперт Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов рассказал "Правде.Ру", чем продиктовано подобное решение.

Оно направлено прежде всего на облегчение жизни граждан, приезжающих на территорию ЛНР и ДНР из России — и наоборот. За последние несколько лет Украина своей блокадой добилась того, что жители ДНР и ЛНР практически не могут получить ни одного документа от украинских структур — от паспортов до любых других документов (свидетельства о браке, рождении и т. д.). Поэтому данный указ — это совершенно вынужденная мера, продиктованная той ситуацией, которая сейчас складывается на Донбассе. Есть еще один аспект этого вопроса, связанный, конечно, с той риторикой, которую мы в последние несколько дней слышим от западных партнеров: на мюнхенской конференции, других подобных мероприятиях.

Здесь мы вынуждены констатировать, что вместо того чтобы идти на компромиссы, заставлять Киев идти на прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР — а это, по-видимому, сейчас единственный способ достичь компромисса и мира на Донбассе, — западные лидеры продолжают в одностороннем порядке поддерживать преступный режим в Киеве. Власть Порошенко абсолютно не выполняет Минские соглашения, но тем не менее для западных партнеров это абсолютно ничего не значит. Опять идут разговоры относительно того, что Россия виновата в невыполнении Минска; хотя, как мы знаем, Россия является гарантом, а не стороной этого соглашения.

Сегодняшний указ и есть асимметричный ответ со стороны президента России — кстати, очень эффективный. Этот своевременный документ ставит жирный крест на всех воплях, визгах и причитаниях представителей экспертного сообщества, многие из которых в последнее время — месяц, а то и более — говорили, что Россия сливает Новороссию, отказывается от республик Донбасса. На всех этих разговорах теперь поставлена жирная точка.

Возможно, дальше последует признание республик?

Так далеко идти не надо. Тем более, как мы знаем, РФ и другие стороны, которые включены в решение конфликта, говорят о безальтернативности минских соглашений. Соответственно, в рамках этого документа, исходя из его духа, РФ, по-видимому, не будет идти на шаг признания. Но в случае, если политика Украины, политика западных государств будет и дальше направлена на фактическое нагнетание ситуации и разжигание конфликта, — конечно, не стоит исключать и подобный вариант дальнейшего развития событий.

Как сообщается в экспертном телеграм-канале, "в тексте путинского указа говорится про "области Украины, на основании Минских соглашений". И специально подчеркивается его временность — "до решения вопроса". "То есть либо до вхождения в состав Украины как "территории, которые не дадут вступить в НАТО", либо до (адски малореального) присоединения к России, либо до статуса Абхазии", — пишут инсайдеры.

"Раньше для социализации и прекращения анархии с "ну вот у меня тут паспорт Украины, но я с Донбасса" приходилось кочевряжиться с неформальными указаниями ФМС "относитесь лояльно", всякими "упрощенками" и программами "для соотечественников". Теперь все напрямую", — добавляют эксперты.

"Это сыграет роль отсекающего фильтра для украинцев, желающих въехать, работать и жить в России: бандеровцы не приедут через паспорт ДНР. Главное сейчас — быстро и четко предотвратить торговлю паспортами республик, которая точно начнется. Но это уже вопрос силовиков республик", — делятся участники сообщества.

"Вы даже не представляете, сколько народа из ДНР-ЛНР и украинцев шпилит из/через непризнанные республики: это уже стало реальной проблемой (см. пункт 2) для их натурализации, без "закрывания глаз на паспорт с тризубом", — заключают они.

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