Ученые: Использование наушников ведет к полной глухоте

Любители слушать музыку в наушниках серьезно рискуют здоровьем. Такой вывод сделали специалисты американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) после масштабного исследования.

фото: Википедия

Потеря слуха занимает третье место в списке самых распространенных хронических болезней жителей США. Проблемы есть у 24% американцев. Ранее считалось, что потеря слуха вызвана главным образом раком или диабетом. Однако, по новым данным, виновато также прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости. Оно приводит к снижению чувствительности слуха, несимметричному восприятию и даже полной глухоте.

Те, кто любит слушать музыку на полной громкости, подвергают свой организм не меньшей нагрузке, чем рабочие на стройке и заводе, передает "Лайф".

Ранее ученые рассказали, что мир ждет эпидемия слепоты. Все из-за повального увлечения гаджетами. Свет от экранов вызывает повреждение сетчатки, светочувствительного слоя в задней части глаза. Это основная причина центральной слепоты.

Отметим, в течение последних десятилетий по всему миру распространяется миопия, или близорукость. Проблемы со зрительным различением дальних предметов, "смытое" зрение и болезни глаз проявляются не только у взрослых, но и у детей дошкольного возраста.

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