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Источник Правда.Ру

Ученые: Смартфоны гораздо опаснее для детей, чем предполагалось

Здоровье

Корейские ученые установили, что дети, пользующиеся смартфоном более трех часов ежедневно, гораздо чаще страдают от так называемого синдрома сухого глаза (ССГ), чем их менее увлеченные гаджетами сверстники.

Ученые: Смартфоны гораздо опаснее для детей, чем предполагалось
Фото: REX

Как сообщает The Independent, данный синдром возникает в случае, если организм не производит достаточно слез, из-за чего глаза становятся красными и раздраженными, будто в них попал песок. Как правило, ССГ диагностируется у пожилых людей, однако в последнее время заболевание начало стремительно "молодеть", синдром был замечен даже у детей. Ученые уверены, что причина кроется в повальном увлечении смартфонами.

Чтобы подтвердить эту теорию ученые провели исследование 916 детей в возрасте от семи до 12 лет. В ходе проверки зрения выяснилось, что у 6,6% испытуемых уже был Синдром сухого глаза. Почти все они пользовались смартфонами в течение 3,2 часа в день. Среди их более здоровых сверстников гаджетами пользовались 55% участников исследования, а среднее время за мобильным экраном составило 37 минут в день.

Когда детей с ССГ попросили не пользоваться смартфонами хотя бы месяц, симптомы недуга почти исчезли. Специалисты советуют родителям не давать детям мобильные гаджеты за час до сна, а также не допускать длительных сессий у экрана, превышающих два часа подряд.

Отметим, в течение последних десятилетий по всему миру распространяется миопия, или близорукость. Проблемы со зрительным различением дальних предметов, "смытое" зрение и болезни глаз проявляются не только у взрослых, но и у детей дошкольного возраста.

Это грозит распространением эпидемии близорукости, предупреждают ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США).

Исследователи констатируют, что за последние 40 лет число людей по всему миру с диагностированием миопии возросло на 41%, и дело в увлечении различными гаджетами, полагают они.

Natural News сообщает, что одни из самых высоких показателей этой проблемы среди маленьких детей (возраст от четырех до семи лет — прим.) зафиксированы на Тайване и в США — вкупе прирост числа малышей, имеющих проблемы со зрением, составил 40%, соответственно.

В Южной Корее проблемы со зрением зафиксированы среди юношей в возрасте от 18 до 20 лет, причем 96% из них — призывники или военнослужащие, при этом испытывающие серьезные трудности из-за близорукости.

Помимо более частых консультаций с офтальмологами и сокращении времени за гаджетами, особенно для детей, ученые рекомендуют проводить упражнение для глаз 20/20/20, о чем сообщала Pravda. Ru, а также заменять час компьютерных развлечений прогулками на свежем воздухе. Витамины и травяные добавки в пищу, расслабляющие естественные растворы для глаз также помогут снизить риски возникновения этой напасти.

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