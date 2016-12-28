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Источник Правда.Ру

Почему не стоит пренебрегать вердиктом суда про госпереворот на Украине

Экспертное мнение

Дорогомиловский суд Москвы признал события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом. Такое решение суд принял по иску экс-депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника. Сейчас он намерен обращаться в Венецианскую комиссию с просьбой дать юридическое заключение на те изменения, которые были внесены в Конституцию в феврале 2014 года.

Мир признает события 2014 года на Украине госпереворотом - фунд
Фото: АР

Комментарий по этому поводу Pravda.Ru профессор кафедры международного права, доктор юридических наук в МГИМО Дмитрий Лабин.

— Каковы перспективы иска в Венецианскую комиссию?

— Я думаю, что ход правильный, очень много разговоров идет в политическом контексте по поводу событий, которые произошли на Украине. Это первый, по сути дела, юридический шаг. Конечно, сегодня в прессе очень много скептицизма по поводу этого шага, но, тем не менее, это уже установленный юридический факт решением суда. Поэтому, я полагаю, что используя те процедуры, предусмотренные в Европе, можно двигаться дальше.

Конечно, решение суда — не основное и не ключевое доказательство, тем более, это первая инстанция, фактически есть и возможность обжаловать, но вряд ли кто-либо воспользуется этой возможностью из оппонентов истца. Тем не менее, вступившее в силу решение российского суда, будет одним из доказательств, которое, я надеюсь, Венецианская комиссия должна учитывать при рассмотрении данного факта.

— Есть шансы?

— Обязательно, это правильный ход. То есть, не разглагольствовать в политическом поле, а именно действовать юридически. Поскольку именно таким образом устроена демократия. Есть определенные юридические процедуры, и ими надо воспользоваться. Всегда можно добиться успеха. Но, если делать это юридически правильно и квалифицированно. На мой взгляд, как эксперта, нужно двигаться именно в этом направлении.

Владимир Олейник также намерен обратиться к народным депутатам Украины с просьбой сделать представление в Конституционный суд страны. Удастся ли собрать 45 подписей, каковы перспективы, рассказал Pravda. Ru лидер партии "Союз левых сил", бывший глава Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, народный депутат Верховной рады Украины V созыва Василий Волга.

— Я убежден, что удастся собрать. Если для этого не будут собраны 45 подписей даже Оппозиционного блока, тогда я не понимаю, почему Оппозиционный блок носит название "оппозиционного". 45 подписей соберут, если этот вопрос будет поставлен публично. Я со своей стороны на Украине помогу Олейнику в этом.

По поводу перспектив подачи в Венецианскую комиссию, я считаю это абсолютно правильным шагом. Показания в суде, данные под присягой, это уже что-то, на что следует обратить внимание. И крайне важно, для того, чтобы это решение суда не затерялось и не стало, увы, такой же глупостью, как решение украинского суда в отношении проведения обысков в Кремле. Необходимо, действительно, вынести это на международный уровень. Международные судебные инстанции должны дать свою оценку в отношении того, как же называть произошедшее на Украине три страшных года тому назад.

Напомним, ранее Pravda.Ru писала, что народный депутат Украины V, VI, VII созывов Владимир Олейник начал суд о признании государственного переворота на Украине в 2014 году. Исчерпав все юридические возможности добиться правосудного решения на Украине, он был вынужден обратиться за защитой своих прав гражданина Украины в российский суд, руководствуясь Декларацией ООН о правах и свободах человека, ратифицированной как в России, так и на Украине. Как сообщает Комитет спасения Украины, истец настаивает на открытости и максимально возможной публичности судебного процесса.

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Темы Украина Василий Волга Дмитрий Лабин Владимир Олейник
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