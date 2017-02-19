Инна НОВИКОВА: Как же не хватает Джен Псаки...

Экс-представитель госдепартамента Джен Псаки посоветовала пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру и советнику президента США Келлиэнн Конуэй не лгать и проверять факты.

Дженнифер Псаки. Архивное фото

Генеральный директор ООО "Правда.Ру" Инна Новикова напомнила, как этим правилам следовала сама советчица.

Какая лапочка. Бывший директор по коммуникациям в Белом доме, экс-представитель госдепа Джен Псаки дала несколько дельных советов новому пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру и советнику президента США Келлиэнн Конуэй.

В частности, она предложила прекратить лгать и проверять факты. "Действительность заключается в том, что это не Россия, у нас нет государственных СМИ, вы будете пойманы на лжи. Если у вас нет информации, просто скажите об этом".

Ну как тут не вспомнить ее явно неординарные ответы на вопросы журналистов в ходе ее еженедельных брифингов. Как-то скучно нам теперь без нее. Ведь она не умеет лгать и всегда проверяет факты:

— Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии.

— Мы хотим, чтобы у Украины был доступ к дополнительным объемам газа, если они потребуются. Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию.

— Вы все хорошо знаете Викторию (о Виктории Нуланд, которая ругалась по-английски) и наверняка в курсе, что когда ей было 23 года, она 8 месяцев жила на борту русского судна и, возможно, узнала там определенную лексику.

(О фотографии ополченца из Славянска по прозвищу Бабай как доказательстве наличия армии РФ на Донбассе): "Эти фотографии обошли все мировые СМИ. Они были в "Твиттере", и они находятся в открытом доступе. На снимках мы видим, что эти люди, судя по внешним признакам, явно имеют отношение к России".

Была еще цитата про десятки тысяч украинцев, которые с началом АТО по весне 2014 года "просто поехали в гости к родственникам в Россию". И про карусели выборные поговорить было весело. Да много чего. Высокий профессионал.

И до сих пор споры: то ли девочка попалась такая наивная, то ли она точно соответствовала политике президента, будучи его помощником по коммуникациям. Но все равно очень нам ее не хватает.

Теперь Белому дому для информирования о своей политике нужны другие люди. Надеюсь, "псакинг" как форма общения со СМИ приказал долго жить. Хотя, если говорить об американских журналистах, то они — во всяком случае по вопросам, имеющим отношение к России — за это время слишком далеко ушли от объективности и беспристрастности. Увы.