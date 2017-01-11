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Источник Правда.Ру

Почему сокращение Резервного фонда не катастрофа

Экспертное мнение

За год резервы России сократились более чем в два раза. В декабре правительство потратило почти 1 трлн рублей из Резервного фонда. Как сообщает РБК, за год объемы суверенных "кубышек" правительства сократились на 3,5 трлн рублей, включая потерю 1,4 трлн из-за укрепления рубля.

Экономист: Расходы Резервного фонда нельзя назвать катастрофой

Является ли такое быстрое расходование запасов поводом для беспокойства? Ответила на этот вопрос Pravda. Ru профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ РАНХиГС при президенте РФ, доктор экономических наук Людмила Пронина:

— Велика вероятность того, что в нынешнем 2017-м году средства Резервного фонда будут исчерпаны — но ведь он изначально предназначен для трат в кризисные времена. Ситуация непростая, но ее никак нельзя назвать катастрофической: дефицит бюджета на 2017-2019 годы запланирован в размере 3,2% ВВП, будем надеяться, что эти рамки удастся выдержать.

Многое, конечно, зависит от нефтяных котировок. В показателях трехлетнего бюджета, о котором я сказала, в качестве критического заложен показатель 40 долларов за баррель. Если цена опустится ниже, для покрытия бюджетного дефицита придется использовать Фонд национального благосостояния, искать дополнительные резервы. Но пока, благодаря достигнутым международным договоренностям, цена на нефть колеблется вокруг 50 долларов за баррель и есть вероятность повышения ее до 60, если удастся реализовать договоренности по сокращению нефтедобычи. При 60 долларах российский бюджет начнет получать дополнительные средства — соответственно, Резервный фонд снова начнет пополняться. Так что паниковать не стоит.

Однако надо учитывать, что резервная система по своей природе направлена на сбалансированность федерального бюджета, а не на развитие. Что касается экономического развития, формула его едина всегда и везде — инвестиции, инновации и человеческий капитал. Но на это государство направляет средства из других источников.

Отметим, сейчас Россия ни у кого не занимает, а российский бизнес кредитуется у государства, это работает на повышение устойчивости системы. В России сохраняется положительный баланс внешней торговли, сельское хозяйство демонстрирует хорошую динамику в этом году, увеличивая экспортный потенциал. Также стоит помнить, что ЦБ может регулировать курс доллара, не допуская резкого колебания курса и значит, спекуляций на рынке, для этого часть фондов находится у коммерческих банков в рамках недельного, месячного и годового РЕПО. При дальнейшем падении рубля ЦБ начнет принимать меры по поддержке национальной валюты. Аналогично он будет поступать и при сильном укреплении ниже отметки 50 рублей за доллар — может усилить покупки для пополнения резервов.

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Темы кризис экономика Резервный фонд Людмила Пронина
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