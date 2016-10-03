"Шутников", которые сообщают о лжетерактах, нужно судить - эксперт

В России очередная волна паник-слухов - во всевозможных чатах в мессенджерах и группах в соцсетях кочует список российских городов, куда якобы отправлены 18 террористов-смертников для реализации терактов.

Кому выгоден запуск таких слухов и как им противостоять рассказал Pravda.Ru экс-руководитель Управления правительственной информации РФ Александр Михайлов.

"Помимо злоумышленников, которые реально пытаются каким-то образом простимулировать панические настроения в РФ, есть много всяких идиотов, которые распространяют слухи. Мы должны рассматривать это как объект посягательства, играют же на естественном инстинкте: страхе за свою жизнь и жизнь близких. Все, что нас окружает, нужно внимательно сканировать. Мне кажется, в ближайшее время появится некое сообщество по распространению этих слухов. Безусловно, к этому могут быть причастны террористы, хотя для них это совершенно невыгодно. Им важнее усыпить бдительность. Чем больше слухов, тем напряженнее работают спецслужбы. Для террористов распространение этой информации имеет обратный эффект", - считает эксперт.

По словам Александра Михайлова, в обществе большое количество провокаторов — в том числе и действующих исключительно из чувства тщеславия. "В 1977 году во время взрыва в метро террористами, когда началась работа по розыску преступников, очень много информации шло от непосредственных свидетелей событий в метро. Однако, когда посчитали количество людей, которые, как они заявляли, находились в вагоне, оказалось, что на них не хватило бы и пары составов", - рассказал наш собеседник.

По мнению эксперта, лица, которые сообщают ложную информацию о терактах, должны подлежать уголовному преследованию и привлекаться к уголовной ответственности.

"Мы живем в обществе, где у всех разные темпераменты и разная степень мнительности. И когда такая информация появляется в социуме, то кто-то впадает в депрессию, кто-то становится раздражительным, кто-то пугливым, а некоторые буквально загружаются ей, попадая в угнетенное состояние и затягивая туда же близких. Это очень серьезно влияет на атмосферу в обществе, вольно или невольно угроза переносится на социально-политическую обстановку в стране, в городе, в деревне, и абсолютно не способствует нормальному физическому состоянию людей", - считает экс-руководитель Управления правительственной информации.

В обществе бытует мнение, что в каждом слухе есть доля правды. "Черчилль говорил так — не спеши верить слухам, до тех пор, пока их не опровергли. Как раз, факт опровержения какой-то информации вольно или невольно свидетельствует, согласно нашему менталитету, о том, что это действительно так. Без серьезной разъяснительной и воспитательной работы не обойтись. Когда мы имеем дело с детьми и подростками, с не сформировавшимся сознанием, это одно, а когда с взрослыми, имеющими определенный умысел, это совершенно другое", - полагает Александр Михайлов.

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