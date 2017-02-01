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Источник Правда.Ру

Кадри Джамиль: Россия помогает сирийцам работать, а не стрелять друг в друга

Экспертное мнение

В распоряжении МИА "Россия сегодня" оказался проект конституции Сирийской Республики, предложенный российской стороной участникам переговоров в Астане.

Кадри Джамиль: Шумиха вокруг российского проекта конституции Си
Фото: АР

По словам бывшего вице-премьера Сирии, председателя Московской платформы женевских переговоров, секретаря партии "Народная воля" и руководителя оппозиционной группы "Фронт за перемены и освобождение" Кадри Джамиля, вопрос о новой конституции должен решаться после начала переходного периода, когда будет создан переходный орган в соответствии с решением Совета безопасности ООН 2254.

"После этого начнется работа над текстом новой конституции. Она будет вестись комиссией, которую еще предстоит сформировать из двух сторон — режим и оппозиция. Данный проект конституции не будет рассматриваться сам по себе как основной, это будет один из источников, который поможет сирийцам подготовить будущий проект конституции самим.

Неверно полагать, что предложенный Россией проект — окончательный. Сперва должна быть создана специальная комиссия, которая будет решать, что делать: написать новую конституцию или исправить действующую. Если примут решение написать новую, будут учитываться все сирийские конституции, начиная с 1920 года.

Также будут использовать опыт конституций других стран мира, таких как Соединенные Штаты, Россия, Египет, Иран, Франция. Шумиха, которая поднята вокруг российского проекта конституции для Сирии, по моему мнению, преувеличена. Это не окончательный проект, это советы, идеи, которые могут стимулировать сирийцев обменяться мнениями, спорить, и создать свой новый проект. Мы благодарим за это российскую сторону, она обращает внимание сирийцев на то, что им нужно работать, а не стрелять друг в друга или заниматься болтовней. Настало время серьезно работать", — рассказал Pravda.Ru Кадри Джамиль.

Напомним, ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Хмеймиме прошла встреча, участники которой призвали создать инициативную группу для разработки новой конституции. "Мы считаем, что новая конституция способна защитить все права сирийского народа, и мы сможем начать с нее реформы", — сказал тогда генсек партии "Национальная конференция" Ильян Мансад. Участники встречи также отметили, что, несмотря на имеющиеся разногласия, у них имеются общие взгляды на будущее Сирии как светского государства, которое должно сохранить целостность и свой суверенитет.

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