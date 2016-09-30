Кудрин предложил бюджетникам нищету

Экс-министр финансов, ныне глава совета фонда Центра стратегических разработок (ЦСР), Алексей Кудрин счел нецелесообразным исполнение части "майских указов" президента РФ. В частности, такого мнения он придерживается в отношении увеличения зарплат бюджетников.

Я бы сегодня сделал более длительный срок на выполнение этого указа, отложил, чтобы более оптимально выполнять в условиях сжатого бюджета эти обязательства. Эти цели нужно оставить на более долгосрочный период, но сейчас с учетом того, что у нас экономика пока подала, и у нас рост доходов не будет таким быстрым, нужно наращивать зарплату только в мере наращивания доходов", — цитирует РИА Новости господина Кудрина.

"Чтобы повысить зарплату при нерастущих доходах, мы должны будем сократить ремонты школ, обеспечение оборудованием и соответствующими материалами больниц. Вот этот опасный маневр", — добавил Кудрин.

Свою позицию финансист аргументировал тем, что наращивание стоимости рабочей силы в бюджетной сфере может создать перекосы в реальном секторе, так как там зарплаты не будут расти столь высокими темпами.﻿

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