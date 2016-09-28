В Вологодской области осенью начнут разводить радужную форель, сообщил начальник отдела продресурсов и рыбного хозяйства областного сельхоздепартамента Мераб Степанов.
Как пишет РИА Новости, этим займутся года три вологодских предприятия, выигравшие на аукционе в Санкт-Петербурге торги на предоставление участков для разведения рыбы,
"Победителями аукциона стали крестьянско-фермерское хозяйство в Вожегодском районе и два акционерных общества из Белозерского района. В ближайшие дни они заключат договоры с Росрыболовством и начнут устанавливать специальные садки в Лозско-Азатском озере и Пертозере. В эти водоемы планируется запустить молодь радужной форели и будущей весной вологжане смогут отведать местной экологически чистой и вкусной красной рыбы", - сказал Степанов.
Сообщается, что в дальнейшем предприятия начнут выращивать карпов и осетров. Степанов подчеркнул, что "сейчас в регионе рыбу уже выращивают три предприятия. Компания в Кадуйском районе разводит осетров, две аквафермы в Соколе и Тотемском районе специализируются на африканских сомах. Что касается радужной форели, то до сих пор на Вологодчину эту рыбу привозили из-за границы, а также из Мурманска и Карелии".
Степанов отметил, что товарное рыбоводство - бизнес для Вологодской области новый. По его словам, "мы консультируем будущих рыбоводов, а программа развития АПК до 2020 года предполагает и финансовую поддержку. В частности, возмещается часть затрат на покупку мальков и оборудования, строительство и реконструкцию рыбных хозяйств".
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