Банки саботируют платежную систему "Мир"?

Газета "Коммерсантъ" сообщила, что крупные российские банки выступили против перевода бюджетников на карту "Мир". Финансовые организации якобы опасаются, что такая мера нарушит антимонопольное законодательство и помешает гражданам в полной мере пользоваться своими деньгами.

Однако "Альфа-Банк", банк "Открытие" и Промсвязьбанк опровергли эту информацию. Как сообщает ТАСС, "Альфа-Банк" планирует осуществление эмиссии карт "Мир" в этом году. Представитель Промсвязьбанка заявил, что банк не только выполняет требования регулятора, но и рассматривает карты на базе платежной системы "Мир" в качестве стратегического направления. В "Открытии" же заявили, что кредитная организация уже обеспечивает клиентов картой "Мир".

Все мы знаем, что дыма без огня не бывает. Откуда могла возникнуть информация об отказе банков от карт "Мир" и с чем может быть связан страх финансовых организаций, рассказал Pravda.Ru председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров.

— Действительно ли банки не хотят работать с системой "Мир"? В чем недостатки карты?

— Сейчас людям по зарплатным проектам выдают карты международных платежных систем. Для того чтобы перевести всех бюджетников за короткое время на новые карты "Мир", нужно забрать у них все старые, новую карту, соответственно, выдать. Это дополнительные расходы для банков. Естественно, они хотят этого максимально избежать. Это чисто экономическая тема. Предложение банков заключалось в том, чтобы растянуть этот процесс на три года, исходя из срока действия карт. То есть заменять карты по мере того, как будут истекать их сроки действия.

— Банковский продукт выпускается под определенную карту, есть ли продукты, заточенные под "Мир"?

— Кредитная, дебетовая карта — это все банковский продукт. Есть бесконтактные карты. Но "Мир" на сегодня покрывает все основные потребности клиентов. Есть и кредитные, и дебетовые. То есть, с точки зрения продуктового наполнения, все нормально. Проблема не в этом.

Если бы мы стартовали с нуля и предлагали клиенту, у которого еще нет карты, выбрать "международку" или "Мир", ему бы без проблемы выдавали вторую. Но сейчас у клиента уже есть "международка". Сразу возникает проблема: эту карту надо поменять на "Мир". "Международка" стоила каких-то денег, которые были заложены в стоимость обслуживания, растянуты на три года. И на том же самом месте появляется "Мир", который тоже стоит денег. Исходя из количества карт, это достаточно большой объем денег. Причем основная часть затрат падает как раз на крупнейшие госбанки: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк. Большинство бюджетников как раз обслуживается там.

— Когда выдают карты, никто не спрашивает выдать нам Maestro, Master Card или Visa. Почему банки аргументируют отказы от каких-то систем возможным недовольством населения?

— Это уже немножко притянуто за уши. Просто до кучи, чтобы не мотивировать. Банки мотивируют свои предложения только экономическими вещами. С точки зрения населения, здесь проблема возникает пока только с поездками за границу. С "Миром" пока за рубеж особенно не съездите, а внутри страны можно использовать тот же самый функционал, который предоставляется международными картами.

— Получается, что выезжая за границу, необходимо будет иметь несколько карт?

— Нет, "Мир" выпускается кобейджингово, то есть внутри карта работает как "Мир", а за рубежом, например, как Master Card. Кобейджи подписаны, и они выпускаются.

— Нет никаких весомых поводов отказываться от карт, кроме финансовых затрат банков?

— Да, это только вопрос затрат банков. Антимонопольные опасения и то, что якобы клиентам не очень удобно, - всего лишь информационный фон. Главный базис всегда - экономика.

Напомним, ранее Pravda.Ru сообщала, что национальные российские карты "Мир" с бесконтактной технологией оплаты будут выпущены в 2017 году. Представители банковской среды отмечают, что они являются гораздо более безопасным средством платежей, чем обычные.

По мнению специалистов, технология при этом не будет сильно отличаться от той, которую используют Visa и MasterCard — речь идет об использовании Point of Sail-терминалов. Из приятных бонусов — новым типом карточек можно будет оплачивать проезд в метро. В ЦБ пояснили, что "национальные карты "Мир" будут работать по такому же принципу с 2017 года. Соответственно, банки — участники платежной системы "Мир" переоборудуют свои PoS-терминалы, чтобы дать клиентам возможность бесконтактной оплаты покупок".

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