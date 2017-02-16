"Реальная инфляция" оставила далеко позади официальные показатели

Потребительская реальность показывает заметный рост инфляции в январе 2017 года по отношению к прошедшего декабрю. Об этом говорится в отчете исследовательского холдинга "Ромир".

Официальная инфляция в январе, по данным Росстата, составляет 0,6%, однако данные "Ромира", которые рассчитываются через формулу дефлятора, отражающего реальные изменения уровня цен на товары и услуги, показали месячную инфляцию на уровне в 3,2%.

"Виновниками столь резкого роста стали выросшие в январе цены на продукты (+7%) и алкоголь (+12%)", — сказано в отчете.

Причины статистических расхождений многообразны. Независимые эксперты, например, указывают на то, что Росстат дает зачастую слишком усредненные цифры. А у каждого домохозяйства свои предпочтения, существенно влияющие на потребительское поведение.

При этом, согласно данным Росстата, индекс потребительских цен в России за неделю, завершившуюся 13 февраля, остался без изменений.

Впервые с начала года зафиксирован нулевой уровень недельной инфляции. С начала февраля показатель составил 0,1%, с начала года — 0,7%.

Лидерами по росту цен на прошлой неделе стали сливочное масло (0,4%), сыры (0,3%), молоко, сметана и творог (0,2%). В то же время зафиксировано снижение цен на сахар (0,9%), гречневую крупу (0,7%), свинину и куриные яйца (0,4%).

Кроме того, на 0,1% подешевело горячее и холодное водоснабжение, цены на другие коммунальные услуги остались без изменений. Цены на автомобильное топливо в среднем выросли на 0,1%.

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