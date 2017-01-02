Россию назвали одной из самых привлекательных стран для инвесторов

В 2017 году Россия будет в списке самых популярных развивающихся рынков среди инвесторов, сообщает Bloomberg.

"Российский рубль — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги", — отмечает агентство.

По оценкам швейцарского банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в 2017 году составит 26%, и это лучший результат среди рынков Европы, Ближнего Востока и Африки, передает РИА "Новости".

В список также вошли ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия.

В начале года Bloomberg привело предварительные данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), которые показали, что Россия побила постсоветский рекорд по добыче нефти в сутки. В декабре она выросла до 11,21 миллиона баррелей в сутки.

Общая добыча нефти и конденсата РФ в декабре составила 47,4 миллиона тонн. Среднесуточный экспорт нефти из РФ в декабре увеличился на 3,86% год к году и составил 5,36 миллиона баррелей.

Мировые экономисты говорят, что через 10 лет стоимость барреля нефти может увеличиться до $138, то есть почти в 2,5 раза. В последний раз цена на сырье находилась на этой отметке в июне 2008 года, когда сырье подорожало до $147,5.

По мнению специалистов американской компании Groppe, Long & Littell, повышения среднегодовой цены на нефть до $100 стоит ожидать в 2023 году и до $138 — в 2025-м. Российские экономисты также не исключают возврата нефти к уровням восьмилетней давности.

Также в этом году в РФ побили аграрные рекорды. Отвечая на вопросы журналистов во время большой традиционной пресс-конференции, которая прошла 23 декабря 2016, президент рассказал, что рост агропромышленного комплекса в этом году составит выше 4%.

Кроме того, глава государства рассказал представителям общественности, что в нынешнем году российские аграрии собрали 119 миллионов тонн зерна, что является рекордом. Он подчеркнул, что таких показателей не было за всю историю современной России.

Экономисты дали прогноз, что будет с экономикой России в наступившем году.

— С одной стороны, прелесть нашей экономики в том, что она достаточно примитивна и устойчива, если устойчивы цены на нефть. Значит, бюджет будет более-менее наполняться, бюджетные средства будут перераспределяться. Если Федеральная резервная система (ФРС) США будет делать паузы в повышении процентных ставок, а Трамп будет стимулировать экономику, в том числе, накачивая ее деньгами, то для нефти это хорошо. Значит, эти свежие доллары попадут в экономику и на рынок фьючерсов на нефть, и мы увидим рост цен. Это хорошо для бюджета России. Если же Трамп оставит все, как есть, то, честно сказать, я в эпоху высоких цен не верю. Для России это значит, что рубль будет слабеть, — рассказал Правде. Ру ведущий аналитик ФГ "Калита-Финанс", вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский.

Читайте подробнее в материале: Экономика-2017: Риски и надежды.

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