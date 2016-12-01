Кто выиграет от сокращения нефтедобычи?

Вчера организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие страны экспортеры нефти заключили соглашение о первом с 2008 года сокращении добычи нефти.

Иран принял участие в сделке, но основной удар на себя приняла Саудовская Аравия. Добыча будет сокращена на 1,2 млн баррелей в сутки до объема 32,5 млн баррелей в сутки.

Достигнутое соглашение прокомментировал для Pravda. Ru директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

— Почему смогли договориться? Кому это сокращение больше всего нужно?

— Это нужно всем. Идет сильное сокращение инвестиций в нефтедобычу, геологоразведку, страдают бюджеты стран, которые сильно зависят от экспорта нефти. В бюджетах большой дефицит, они вынуждены продавать активы, чтобы выполнять свои обязательства. В будущем это все неминуемо должно привести к сокращению добычи, и это ударит по потребителям, так как тогда цены вообще взметнутся до небес. Поэтому все страны заинтересованы в росте цен, чтобы эта ситуация нормализовалась.

Вопрос, наверное, должен заключаться в том, кто получит наибольшую выгоду от этого. Я опасаюсь, что, когда ОПЕК и ряд стран, в том числе, и Россия сократят добычу, все американские компании, которые добывают сланцевую нефть и не подписывались под сокращение добычи, нарастят добычу. И они станут главными получателями выгоды от этого процесса. И в результате того, что опять добыча вырастет у них, цена на нефть пойдет вниз, — что будет несколько странно. Получается, что мы заботимся об американских добытчиках.

Единственная проблема — у американских нефтяников очень большая задолженность, их долги перед банками составляют порядка 70 миллиардов долларов. По оценкам, есть еще около 230 миллиардов долларов так называемых "плохих долгов", которые вряд ли будут погашены.

Соответственно, это сильно ударяет по их кредиторам. И это очень сильно тянет на дно американских нефтяников, потому что, если у тебя сейчас огромный долг, то, даже если цены на нефть выросли, тебе негде взять дополнительные деньги, чтобы привлечь кредит, чтобы бурить новые скважины. Потому что тебе сначала нужно погасить старые долги. Поэтому ты будешь основные силы бросать на то, чтобы погасить свою действующую задолженность, а не на то, чтобы наращивать производство. Так что, в данном случае, наверное, ожидать резкого, взрывного роста добычи США вряд ли возможно, хотя, может, я ошибаюсь.

Теоретически, наверное, власти США могли бы реструктурировать долги нефтянки, но с другой стороны, нужно понимать, что государственный долг США уже превысил 100% ВВП. Наращивать его? Вопросы есть, а ответов толком нет ни у кого.

Но самый главный вопрос, на который никто толком ответить не может: будет ли реально это сокращение. Россия вообще никогда, за всю свою историю, не сокращала добычу вместе с ОПЕК, поэтому нет никаких механизмов такого сотрудничества.

В Саудовской Аравии все просто — там монополия на добычу нефти. Соответственно, если ей дают приказ, она может сократить добычу. В России нет государственной монополии на добычу нефти, как мы знаем. Есть частные компании. Кто им даст приказ, в каком размере они должны будут сокращать, каждая компания? Как они будут это выполнять? Ответов на это нет.

— Вчера Обама принял решение открыть двери для экспорта сланцевой нефти. Это игра на понижение цены? На геополитическое подавление соперников? Получится?

— Разрешать экспорт можно сколько угодно, проблема в том, что порядка 40% той нефти, которая потребляется в США, завозится из других стран. Поэтому, если вы часть своей нефти будете отправлять на экспорт, значит, вы больше будете закупать в других странах. Америка до сих пор импортер нефти.

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