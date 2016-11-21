Разведка США собирается следить за запасами нефти семи стран

Пентагон намерен наладить систему слежки за запасами нефти в 7 странах.

Все пройдет: нефть в России исчезнет в 2044 году

По данным канала RT, национальное агентство геопространственной разведки, входящее в структуру Минобороны США, ищет подрядчика для получения данных о запасах нефти ведущих мировых стран-экспортёров: России, Китая, Саудовской Аравии, Венесуэлы, Бразилии, Ирана, Анголы.

"Цель состоит в подкреплении имеющихся у нас аналитических данных о мировых запасах нефти, перевозках, уровне наполнения хранилищ, ценообразовании и торговле сырьём массивами данных коммерческой промышленности. Всего интересуют оперативные — не реже 4-х раз в месяц — данные о 22,8 тыс. хранилищ", — цитирует RT источник в NGA.

Чем продиктовано желание такого тотального контроля за нефтедобычей? Уж не отголосок ли это провала проекта "техасская нефть" в 2016?

Напомним, что рассказывала о нем "Правда.Ру"

Океан нефти в Техасе: много шума из ничего

Американские геологи сообщили об открытии крупнейшего месторождения нефти в штате Техас. Однако нефтяные цены после этой "сенсации" не только не рухнули, но даже слегка поднялись. Разгадка проста — при нынешней стоимости "черного золота" добыча сланцевой нефти нерентабельна. Так что окажись этого сырья у американцев хоть целый океан — это не повредит интересам мировых добытчиков нефти традиционной, в том числе, и в России.

Недавно Геологическая служба США (USGS) опубликовала данные, согласно которым в штате Техас обнаружено крупнейшее месторождение нефти, запасы которого оцениваются в астрономические 20 миллиардов баррелей. Для сравнения, мировая нефтедобыча в последнее время колеблется у показателя около 85 миллионов баррелей в год. То есть при сохранении существующих объемов потребления, новооткрытых запасов из "ковбойского штата" хватит для всей планеты лет где-то так на 240.

На первый взгляд, у нефтедобывающих стран есть серьезный повод впасть в уныние. Это же на сколько может упасть цена "черного золота" от вышеупомянутого известия! Впрочем, конечно, найдутся и те, кто радостно начнет потирать ручки: "Вот ужо конец придет авторитарному режиму Кремля, когда нефть станет стоить считанные доллары и начнутся проблемы с наполнением бюджета!"

Имеются в виду, конечно же, радикал-либералы, никак не могущие набрать хотя бы проходной балл для попадания в Думу в силу своей популярности чуть ниже плинтуса. Собственно, эта публика, когда правила бал во времена Ельцина и дешевой нефти, довела страну до почти полного развала, однако же ныне напускает на себя умный вид, дескать, мы знаем, что надо делать, когда нефтедолларов становится маловато.

Более настороженная реакция у части российских чиновников. Так, глава Минприроды Сергей Донской назвал американское сообщение "лукавством" и поручил российским ученым проверить эту информацию. Дескать, вдруг это "утка" — а мы тут напрасно беспокоимся.

На самом же деле поводов для беспокойства у нефтедобывающих стран, включая Россию, нет никаких, даже если сообщение американских геологов окажется "железобетонно" достоверным.

Все дело в одном важнейшем моменте, на котором часть российских СМИ либеральной направленности предпочитает лишний раз не акцентироваться. Судя по всему, чтобы как раз и вызвать у аудитории панические настроения — караул, в США нашли "океан" нефти, скоро российская нефть будет никому не нужна!

А момент этот следующий: техасское месторождение — сланцевое. То есть не обычный, грубо говоря, "подземный мешок" с драгоценной жидкостью, который достаточно "продырявить" буровой установкой и качать до полного опустошения, а "слоеный пирог" горных пород-сланцев, перемешанных с нефтью. Которую надо уметь еще заставить "выползти" на поверхность — причем, технологии разработки "сланцев" не только экологически более опасны, но они еще и намного более дорогостоящие в сравнении с обычными методами.

Считается, что самая низкая себестоимость добычи "черного золота" в Саудовской Аравии (около 7 долларов за баррель). В России этот показатель разнится от 2 долларов на самых "удобных" месторождениях — до 20 на труднодоступных, а также морских, шельфовых.

Между тем, стоимость разработки американских сланцев — около 60 долларов за "бочку". Ниже наступает уже отрицательная рентабельность — грубо говоря, сырье приходится добывать себе в убыток. Да, когда нефть еще пару лет назад стоила под сотню баксов, сланцевая добыча у американцев росла, как на дрожжах. Ну так для того саудиты и обвалили цены на нефть, чтобы подорвать позиции американских конкурентов-"сленцевиков". И ныне соответствующие "звезднополосатые" компании частью обанкротились, частью находятся в состоянии, так сказать, "анабиоза"- глубокого сна, мало чем отличающегося от окончательной смерти, лишь числясь в числе субъектов бизнеса.

Другое дело, что Саудовская Аравия своим "демпингом" загнала сама себя в экономический тупик. Конечно, у нее есть немалые золотовалютные запасы — но ведь жить мало-мальски значительное время на них будет сложно, если текущий бюджет закрывается с огромным дефицитом. Ведь доля нефтедоходов в нем — под 90 процентов. Для сравнения, у России она уже снизилась до уровня меньше половины.

Так что теперь уже именно саудовские министры начинают подыгрывать "быкам" на бирже (так называют брокеров, играющих на повышение тех или иных цен — в данном случае, нефтяных). Кстати говоря, очередное заявление на этот счет из уст министра энергетики КСА Халида аль-Фалиха насчет того, что ОПЕК должна следовать достигнутым в сентябре соглашениям о снижении нефтедобычи, в четверг, 17 ноября, подняло цены на марку Brent почти на 2 процента. Хотя, на первый взгляд, они должны были бы катастрофически падать после обнародовании информации о гигантских залежах "черного золота" в Техасе.

На самом деле, описанный выше подъем вполне закономерен. Серьезные игроки ориентируются на реальные возможности, а не на чисто "академические" расчеты. Пока стоимость нефти не поднимется выше 60 долларов за баррель, ее сланцевая добыча будет нерентабельной. Конечно, теоретически эта аксиома может быть нарушена. Например, если Вашингтон резко поднимет пошлину на ввозимое топливо, так что нефть местной добычи станет дешевле импортной. Или там возникнет какой-то кризис, из-за которого "черное золото" не сможет поступать в США из-за рубежа. Но пока что такие варианты рассматриваются разве что фантастами да, быть может, сценаристами голливудских боевиков, но не реальными финансистами и воротилами "Уолл-Стрит" и других мировых бирж. Золото ведь тоже можно добывать из морской воды — просто себестоимость добытого грамма, грубо говоря, обойдется в цену 10 граммов этого драгоценного металла. Поэтому рынок и ориентируется на добычу обычной, куда более дешевой по себестоимости, нефти.

Так что сколько там в США откроют сланцевых залежей нефти (кстати, таковые есть и в России, но нет смысла их разрабатывать), хоть на миллиарды, хоть на триллионы баррелей, — это при существующем положении вещей будет носить лишь чисто познавательную ценность. Нефтяной рынок руководствуется совсем другими моментами — и в настоящий момент там наметилась однозначная тенденция к подорожанию нефти. Небольшому — до планки около 55 долларов, которые нужны Саудовской Аравии для стабилизации своего бюджета, — все еще недостаточному для начала рентабельной добычи сланцевой нефти.

Как бы то ни было, но поднимать панику по поводу успехов геологоразведки в "стране ковбоев" нет ни малейших практических обоснований. И России, и остальному миру, включая США, от этих запасов, как говорится, "не холодно, не жарко".